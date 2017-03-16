Новости дня

Ансамбль народной музыки «Зарни Ёль» выступил в Архангельске

В Архангельске обсудили реализацию экологических программ в России

В столице Поморья прошёл фестиваль "Арктика - территория ГТО"

Архангелогородцев приглашают посмотреть на мамонтёнка Любу

Мобильная версия 16+

Четверг, 30 марта, 15:05

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/30/49904.html

Общество

Молодежный форум «Арктика. Сделано в России» преодолел «экватор»

Молодежный форум «Арктика. Сделано в России» преодолел «экватор»
Фото предоставила Анна Резвая
III международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» преодолел экватор. Позади три дня плодотворной, системной работы. Третий день форума был богат на встречи с гостями и экспертами, состоялись различные практикумы и панельные дискуссии. В частности, участники работали над созданием дорожных карт развития опорных зон в Арктике.

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева подискутировала с участниками форума о человеческом капитале в Арктике. Беседа получилось острой и содержательной. Участники форума задавали множество вопросов на самые разные темы.

«Образование – ключевой фактор развития человеческого капитала в Арктике. Форум усилен тем, что в нем принимает участие молодежь из разных городов России, чьи помыслы связаны с развитием и изучением арктической зоны. Ребята умные, задавали хорошие вопросы. Правильно, что форум проводится именно здесь», - сказала Ольга Васильева.Также она подчеркнула, что на протяжении нескольких лет квоты на поступление в вузы для студентов арктической зоны увеличены на пять тысяч мест. Кроме этого, существуют арктические целевые программы.

С участниками форума встретился и руководитель федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Он назначен на этот пост 21 марта этого года.«Деятельность федерального агентства направлена на развитие потенциала нашей молодежи и, самое главное, создание максимального количества возможностей для молодых людей, чтобы они могли найти себя. В самое ближайшее время стартует федеральная форумная кампания и, конечно же, мы не оставим работу, связанную с патриотическим воспитанием», - сказал Александр Бугаев.

Он отметил, что форум «Арктика. Сделано в России» - важное мероприятие для ребят, которые профессионально занимаются работой в арктической территории.  «Молодежный форум совпал с проведением в Архангельске форума «Арктика – территория диалога» и это замечательно. У участников будет возможность посетить пленарное заседание с президентом страны. На мой взгляд, это важно и полезно не только для самих ребят, но и для их старших товарищей. Собравшиеся на форуме ребята – научное будущее страны. Они работают над проектами государственной важности. С данной категорией молодежи работа будет продолжена, так как арктический регион является стратегическим», - добавил Александр Бугаев.

Руководитель форума поблагодарил руководство Архангельской области за тесное взаимодействие и сотрудничество при организации и подготовки форума «Арктика. Сделано в России».

«Здесь мы встретили самый радушный прием, за что еще раз большое спасибо», - резюмировал Александр Бугаев.Завершился насыщенный день мастер-классом по оказанию медицинской помощи в условиях Арктики. Уже завтра, 30 марта, молодежный форум «Арктика. Сделано в России» продолжит свою работу. Участники примут участие в пленарном заседании  форума «Арктика – территория диалога» с участием президента страны Владимиром Путиным. Кроме этого, с визитом форумчан посетит главный полярник страны Артур Чилингаров. 

Напомним, участие в международном образовательном форуме «Арктика. Сделано в России» принимают 175 человек. Участники работают над конкретными комплексными задачами – кейсами – которые касаются развития в Арктике так называемых «опорных зон». Форум завершит свою работу 2 апреля.

Сегодня 07:52

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Министр здравоохранения РФ Скворцова: жизнь человека в русской Арктике короче на 7 лет Сегодня 12:49

80 лучших людей Архангельской области: Иннокентий БахтинСегодня 09:22
1 комментарий

Чилингаров: по Арктике надо договариваться. Но национальные интересы выше Вчера 16:36

На "деловом завтраке", прошедшем в рамках Арктического форума, обсудили компенсацию северных льготВчера 14:16
10 комментариев

На Арктическом форуме подписали первое соглашениеВчера 13:16
3 комментария

Общество

В Архангельске обсудили реализацию экологических программ в РоссииСегодня 14:13
1 комментарий

Архангелогородцев приглашают посмотреть на мамонтёнка ЛюбуСегодня 13:17

Министр здравоохранения РФ Скворцова: жизнь человека в русской Арктике короче на 7 лет Сегодня 12:49

Алексей Алсуфьев: Ж/Д вокзал Архангельска будет модернизирован Сегодня 12:24

На Новой земле запустят горно-обогатительный комбинатСегодня 12:14

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске обсудили реализацию экологических программ в России

Архангелогородцев приглашают посмотреть на мамонтёнка Любу

Министр здравоохранения РФ Скворцова: жизнь человека в русской Арктике короче на 7 лет

Алексей Алсуфьев: Ж/Д вокзал Архангельска будет модернизирован

На Новой земле запустят горно-обогатительный комбинат

Архангельские предприятия внедряют наилучшие из доступных технологий

"Ростелеком" в Архангельске обеспечит услугами связи Арктический форум

Игорь Орлов встретился с делегацией из Китая

Душевная столовая "Щи-борщи": для тех, кто любит вкусную домашнюю еду

Каждую пятницу рабочих ЦБК в Коряжме ждет «Колесо удачи»

Архангельские митинги: где прячется оппозиция?

Партия Рогозина двигает в Архангельское облсобрание малоизвестных политиков

Эхо Михальчука: зачем экс-сенатор Добрынин защищает пиарщика Митькина?

В Сыктывкаре обсудили поднятие региональных инициатив на федеральный уровень

В годовщину революции коммунисты Поморья двигают на выборы бизнесменов и водителя "скорой"

В Плесецком районе в ДТП погиб мужчина

В Плесецке бездомный-рецидивист обокрал храм

В Каргополе при пожаре погибли двое мужчин

В Северодвинске мужчина похитил у знакомой телефон

В Цигломени водитель иномарки сбил одиннадцатилетнего мальчика

В столице Поморья прошёл фестиваль "Арктика - территория ГТО"

Архангельские дзюдоисты взяли "золото" на первенстве России

В Архангельске завершился турнир по хоккею на валенках

Архангельские спортсмены победили в турнире «Водник Open»

В Архангельске открылись Зимние Арктические игры

Ансамбль народной музыки «Зарни Ёль» выступил в Архангельске

Северный народный хор выступил перед гостями Арктического форума

В Архангельске выступит флейтист Виктор Воробьев

В Архангельском колледже культуры поставили спектакль по пьесе Даниила Хармса

В Архангельске прошли IX Северные детские чтения
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru