Молодежный форум «Арктика. Сделано в России» преодолел «экватор»

III международный молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» преодолел экватор. Позади три дня плодотворной, системной работы. Третий день форума был богат на встречи с гостями и экспертами, состоялись различные практикумы и панельные дискуссии. В частности, участники работали над созданием дорожных карт развития опорных зон в Арктике.

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева подискутировала с участниками форума о человеческом капитале в Арктике. Беседа получилось острой и содержательной. Участники форума задавали множество вопросов на самые разные темы.

«Образование – ключевой фактор развития человеческого капитала в Арктике. Форум усилен тем, что в нем принимает участие молодежь из разных городов России, чьи помыслы связаны с развитием и изучением арктической зоны. Ребята умные, задавали хорошие вопросы. Правильно, что форум проводится именно здесь», - сказала Ольга Васильева.Также она подчеркнула, что на протяжении нескольких лет квоты на поступление в вузы для студентов арктической зоны увеличены на пять тысяч мест. Кроме этого, существуют арктические целевые программы.

С участниками форума встретился и руководитель федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Он назначен на этот пост 21 марта этого года.«Деятельность федерального агентства направлена на развитие потенциала нашей молодежи и, самое главное, создание максимального количества возможностей для молодых людей, чтобы они могли найти себя. В самое ближайшее время стартует федеральная форумная кампания и, конечно же, мы не оставим работу, связанную с патриотическим воспитанием», - сказал Александр Бугаев.

Он отметил, что форум «Арктика. Сделано в России» - важное мероприятие для ребят, которые профессионально занимаются работой в арктической территории. «Молодежный форум совпал с проведением в Архангельске форума «Арктика – территория диалога» и это замечательно. У участников будет возможность посетить пленарное заседание с президентом страны. На мой взгляд, это важно и полезно не только для самих ребят, но и для их старших товарищей. Собравшиеся на форуме ребята – научное будущее страны. Они работают над проектами государственной важности. С данной категорией молодежи работа будет продолжена, так как арктический регион является стратегическим», - добавил Александр Бугаев.

Руководитель форума поблагодарил руководство Архангельской области за тесное взаимодействие и сотрудничество при организации и подготовки форума «Арктика. Сделано в России».

«Здесь мы встретили самый радушный прием, за что еще раз большое спасибо», - резюмировал Александр Бугаев.Завершился насыщенный день мастер-классом по оказанию медицинской помощи в условиях Арктики. Уже завтра, 30 марта, молодежный форум «Арктика. Сделано в России» продолжит свою работу. Участники примут участие в пленарном заседании форума «Арктика – территория диалога» с участием президента страны Владимиром Путиным. Кроме этого, с визитом форумчан посетит главный полярник страны Артур Чилингаров.

Напомним, участие в международном образовательном форуме «Арктика. Сделано в России» принимают 175 человек. Участники работают над конкретными комплексными задачами – кейсами – которые касаются развития в Арктике так называемых «опорных зон». Форум завершит свою работу 2 апреля.