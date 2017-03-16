Температура воздуха ночью -6,-11°, при прояснениях до -16°, днем -1,-6°, - сообщает Северное УГМС.
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Четверг, 30 марта, 15:05
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/30/49902.html
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30 марта в Поморье будет держаться минусовая температура
РressFoto
Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью -6,-11°, при прояснениях до -16°, днем -1,-6°, - сообщает Северное УГМС.
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