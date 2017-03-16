Президент РФ Владимир Путин прилетел в Архангельскую область

Президент России прибыл на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.



Здесь президент ознакомится с результатами работ по ликвидации экологического ущерба Арктической зоны РФ и пообщается с сотрудниками полевой базы «Омега» национального парка «Русская Арктика», которые расскажут о ходе экологической очистки шести наиболее пострадавших островов архипелага, а также о сохранении биоразнообразия в арктической зоне и перспективах развития туризма, - сообщает ТАСС.

30 марта Владимир Путин примет участие в пленарном заседании «Человек в Арктике» Международного Арктического форума, который проходит в Архангельске.