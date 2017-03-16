На Арктическом форуме рассказали, что Россия лидирует в создании атомного ледокольного флота

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что к 2022 году Россия выйдет на загрузку Севморпути в объёме до 40 миллионов тонн грузов. Это в десять раз больше, чем показатели 2014 года.

Уже в 2016 году, по словам Дмитрия Рогозина, по трассам Северного морского пути было перевезено 7 480 000 тонн грузов. Для того чтобы обеспечить проводку такого грузопотока, необходима модернизация атомного флота.

Несколько лет назад правительство страны приняло решение о создании новых атомных ледоколов проекта 22220. В настоящее время Балтийский завод строит головной универсальный атомный ледокол проекта «Арктика» и два серийных универсальных атомных ледокола «Сибирь» и «Урал».

Все три судна — ледоколы нового поколения, которые будут выполнять задачи по проводке крупнотоннажных судов и круглогодичной проводке караванов в западном районе Арктики. Кроме того, они должны будут оказывать помощь судам в аварийных ситуациях, - сообщает ИА "Регион 29".