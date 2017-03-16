В арктических вузах количество бюджетных мест увеличилось в четыре раза

Об этом заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева на международном форуме «Арктика – территория диалога», который проходит в Архангельске.

Вопрос подготовки кадров для работы в условиях северных широт обсуждался на заседании Госкомиссии по развитию Арктики. В рамках этой дискуссии глава Минобрнауки РФ отметила необходимость расширения программы целевого обучения в арктических вузах.

—Одним из решений обозначенных проблем видится расширение масштабов целевого обучения студентов в интересах работодателей. К сожалению, в настоящее время доля «целевиков», обучающихся по программам инженерии и педагогики, крайне мала, – приводит слова Ольги Васильевой ТАСС.

По количеству таких «целевиков» Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова опережает ряд своих «арктических» коллег по высшей школе. Впрочем, и у САФУ есть потенциал для развития в этом направлении, - сообщает пресс-служба регионального правительства.