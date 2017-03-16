В Северодвинске пройдут бесплатные фитнес-тренировки

В честь Всемирного дня здоровья в Молодёжном центре Северодвинска пройдёт областная акция «Здоровый образ жизни - выбор молодёжи».

В течение недели с 3 по 9 апреля северодвинцев приглашают на бесплатные спортивные и танцевальные тренировки от лучших инструкторов города. Среди занятий - высокоинтенсивная функциональная тренировка по системе ТАБАТА (ведущая - Надежда Ангел), танцевальная фитнес-программа ZUMBA® на основе популярных латиноамериканских и мировых ритмов (ведущая - Полина Виноградова), кикбоксинг (тренер - Виталий Пушкин) и другие.

Горожане смогут «примерить» на себя различные виды фитнеса, узнать, где можно продолжить понравившиеся занятия.

Поскольку количество мест в зале ограничено, необходимо заранее записаться в группе Вконтакте: https://vk.com/ms_sport. Занятия бесплатные.

С понедельника по пятницу тренировки будут проходить с 17.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 15.00 до 16.00.Телефоны для справок: 56-28-46, 8 (909) 555-10-11.