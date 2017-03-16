В столице Поморья обсудили перспективы экологической политики в Арктике

В ходе дискуссионной площадки «Арктика – территория экологии», состоявшейся в рамках международного арктического форума, международные эксперты и представители власти обсудили перспективы экологической политики в Арктике.

Ключевой международной организацией, которая сегодня уделяет особое внимание экологии Арктики, является Арктический совет. В его состав входят восемь стран: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция и Россия. Именно ее руководитель – председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Дэвид Болтон рассказал своим коллегам о том, каких результатов удалось достичь организации за те два года, что у руля Совета стоят США.

По словам Дэвида Болтона, перед Арктикой в целом и всеми странами, территория которых примыкает к ней, стоит один общий вызов – таяние арктических льдов, которые влекут за собой тяжелые последствия для населения приарктических территорий. Однако, вместе с этим сокращение площадей покрытых льдом, по словам Дэвида Болтона, сулит экономике этих регионов новые перспективы.

Что касается России, то одним из путей решения экологических проблем Арктики, в нашей стране называют расширение числа особо охраняемых природных территорий. Уже сейчас они занимают более 27 миллионов гектар российской Арктики, 10 из которых – площадь морей. Однако, уже в ближайшие три года, их число увеличится. Об этом в ходе дискуссионной площадки «Арктика – территория экологии» международного арктического форума заявил заместитель министра природных ресурсов России Мурад Керимов.

В частности, в 2017 году будет создан заказник «Новосибирские острова» в Якутии, а до 2020 года в России будет создано два новых национальный парка – «Медвежьи острова» в Якутии и «Хибины» в Мурманской области, - пишет портал "Правда Севера".

По словам исполнительного директора программы ООН по окружающей средеЭрика Солхейма, российская сторона верно обозначила ключевую тему форума – «Арктика – территория диалога». Представитель Организации Объединенных наций считает, что несмотря на политические разногласия, страны Арктического региона должны объединиться в стремлении решить экологические проблемы территории.

—Арктика должна быть территорией диалога. Политические силы пытаются нас разделить, но мы должны приложить усилия к тому, чтобы вместе преодолевать трудности и вызовы, которые перед нами ставит потепление и таяние арктических льдов. Это должно стать нашим правилом работы, – считает Эрик Солхейм.