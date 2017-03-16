Чилингаров: по Арктике надо договариваться. Но национальные интересы выше

Сегодня в рамках международного форума «Арктика-территория диалога», открывшегося в Архангельске, особняком прозвучала тема науки. Как отметили российские и иностранные эксперты, несмотря на сложную международную обстановку и санкции, научное сотрудничество не прекращается и даже наращивается.

Открывая заседание секции «Арктика - территория научного сотрудничества» спецпредставитель Президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров отметил, что в вопросах развития Арктики необходимо договариваться. Но оговорился, что национальные интересы стран превыше всего. Однако в сфере науки все не так проблематично: ведь для ученых разных стран не существует политических барьеров.

Акцент на экологии и развитии медицины сделал руководитель научного направления медицины окружающей среды «Научно-исследовательского института экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Игорь Бобровницкий. Как отметил эксперт, в последнее время тревогу вызывает рост онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний в арктических регионах. «Рост числа заболеваний связан с изменением климата, а также с тяжелыми условиями труда на севере. Наша задача – создать в арктической зоне модель профилактических лечебных заведений. В том числе, необходимо развивать телемедицину и центры здоровья. К сожалению, мало внимания уделяется профзаболеваниям работающих в суровых условиях Арктики». По мнению Бобровницкого, «медицинский вопрос» в Арктике должен решаться на государственном уровне.

Завтра в рамках форума пройдет специализированная секция «Арктика - территория здоровья», участники которой более детально обсудят проблемы охраны здоровья в Арктике и, в частности, в Архангельской области.

Стоит отметить, что совместные научные исследования являются важнейшим элементом международного сотрудничества в Арктике. Фактически они начались с проведения Первого международного полярного года в 1882 года и с тех пор неуклонно развиваются. Проведенный по инициативе России в 2007-2008 годах Третий Международный полярный год был беспрецедентно успешным, а его результаты дали возможность осознать и оценить масштабы изменений, происходящих в природной среде Арктики.