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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/29/49890.html

Общество

Министр здравоохранения России посетила первую городскую больницу

Министр здравоохранения России посетила первую городскую больницу
Фото Артема Келарева
По словам Вероники Скворцовой, после посещения первой городской больницы и поликлиники №1 Архангельска у неё сложилось самое благоприятное впечатление.

— Мы посмотрели региональный сосудистый центр, отделение кардиохирургии, эндоваскулярной хирургии, нейрохирургии, весь операционный блок, реанимации первой городской больницы, и я должна отметить, что вы очень хорошо продвинулись, — сделала вывод Вероника Игоревна. — Достаточно сказать, что у вас показатели летальности, то есть проценты смертей при самых тяжелых состояниях, острых инфарктах миокарда, такие же низкие, как в Москве, — чуть выше семи процентов. Это лучший показатель в стране.

Впечатлили министра и результаты лечения инсультов у пациентов первой городской больницы. Более шестидесяти процентов, перенёсших тяжелые инсульты, уходят на своих ногах, с полностью восстановленной функциональной активностью. Скворцова назвала результаты «фантастическими» и подчеркнула тот факт, что выживаемость больных, даже после кровоизлияния в мозг, в Архангельске повысилась до 80 процентов. Это, по её словам, один из лучших показателей в мире. 

Вероника Скворцова посетила также поликлинику №1 — одну из крупнейших поликлиник Архангельска, где, начиная с регистратуры, внедрены новые технологические процессы: электронная очередь, инфоматы, колл- центр. 

Познакомили министра и с работой центра «Белая роза», который также действует на базе поликлиники. Благодаря работе центра, почти 70 процентов обнаруженных онкологических заболеваний у женщин выявляются на первой и второй стадии. В течение трёх дней им обеспечивают госпитализацию с подтверждением диагноза и началом лечения, - сообщает ИА "Регион 29".

— Если так будет по всей Архангельской области, то произойдёт существенное улучшение с положением онкологической помощи для женщин. Знаю, что подобный центр у вас не единственный. По сравнению с тем, что область имела три-четыре года назад — это качественный скачок, так что я вас всех поздравляю, - сказала федеральный министр.

Сегодня 15:58

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Комментарии
Андрей, сегодня 16:57

Опять сплошная показуха... хоть ремонт успели к приезду министра в приемном отделении сделать.

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