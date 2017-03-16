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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/29/49889.html

Общество

Игорь Орлов встретился с президентом Исландии

Игорь Орлов встретился с президентом Исландии
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
В рамках деловой программы форума «Арктика – территория диалога» губернатор Архангельской области Игорь Орлов провел рабочую встречу с Президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном.

Говорили о перспективах сотрудничества Поморья и Исландии в сферах науки и образования, экологии и природопользования, культуры и круизного туризма.

—То, что глава государства участвует в форуме,  большое событие, – подчеркнул Игорь Орлов. – Сегодня существует множество международных площадок для диалога об Арктике. Например, Баренцево региональное сотрудничество, где мы обсуждаем вопросы политической, экономической и социальной жизни арктических территорий. Нас связывает удивительная история, которая был проверена в период Второй мировой войны. Уверен, этот исторический базис позволяет нам говорить на очень дружеском и понятном друг другу языке. Мы готовы искать сферы взаимодействия, актуальные как для Архангельской области, так и для Исландии.

—Поддерживаю мысль о том, что наши истории идут рука об руку, особенно в Арктике. Я историк по образованию. Моя супруга участвовала в праздновании юбилея арктических конвоев в прошлом году. Это увеличивает мой интерес к региону, – сказал Гвюдни Йоуханнессон. – Я люблю историю, но в новой должности смотрю не только в настоящее, но и в будущее.

Президент Исландии и глава Поморья коснулись и темы науки и образования. Господин Йоуханнессон отметил, что САФУ взаимодействует с исландскими учебными заведениями.

– Образование, инновации, новые технологии – вот сфера интересов и приоритеты сотрудничества наших вузов. Мы открыты для диалога и готовы всерьез рассматривать отношения с архангельской областью, – заявил он.

Игорь Орлов подарил главе исландской делегации поморские сувениры – куклу от мастерицы из Северодвинска и джемпер с северными узорами. А Гвюдни Йоуханнессон вручил губернатору книгу об истории своего государства и диск с исландской музыкой, - сообщает пресс-служба правительства области.

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