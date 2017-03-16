Архангельский школьник примет участие во Всероссийской олимпиаде по информатике

Всего на открытии присутствовало 257 участников из 50 регионов России.
Помимо соревнований участники посетили лицей Иннополис - уникальный IT-лицей — с углубленным изучением языков, включая китайский, с тремя направления внеклассных занятий: первое — IT (web-дизайн, робототехника, подготовка к олимпиадам и проектная деятельность), второе — общеразвивающее, третье — спортивное.
Все желающие школьники приглашаются к участию в онлайн турах заключительного этапа ВсОШ по информатике 2017 года на платформе Яндекс.Контест. Туры состоятся с 10-30 до 15-30 28 и 30 марта 2017 года.