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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/29/49884.html

Общество

Игорь Орлов высказал предложение создать молодёжный совет по вопросам развития Арктики

Игорь Орлов высказал предложение создать молодёжный совет по вопросам развития Арктики
Фото Артема Келарева
Такая инициатива была озвучена губернатором Архангельской области на заседании Государственной комиссии, которая проходит в Архангельске в рамках международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

По мнению главы региона, молодёжный совет при Госкомиссии позволит привлечь к активной работе по развитию арктических широт молодых специалистов. Кроме того, губернатор предложил запустить проект создания федерального учебного полевого стационара для прохождения практики студентов в Арктике.

В целом тема кадрового обеспечения предприятий и структур, действующих в Арктической зоне, стала одной из центральных на заседании Госкомиссии, - сообщает ИА Регион 29.

— Мы должны понимать насущные проблемы и немедленно на них реагировать, чтобы в Арктике появился умный и дальновидный хозяин, — отметил в своем выступлении заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин. — Важно рассматривать Арктику не только как стратегически важный регион, важно видеть конкретные проблемы.

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