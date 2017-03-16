Игорь Орлов высказал предложение создать молодёжный совет по вопросам развития Арктики

Такая инициатива была озвучена губернатором Архангельской области на заседании Государственной комиссии, которая проходит в Архангельске в рамках международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

По мнению главы региона, молодёжный совет при Госкомиссии позволит привлечь к активной работе по развитию арктических широт молодых специалистов. Кроме того, губернатор предложил запустить проект создания федерального учебного полевого стационара для прохождения практики студентов в Арктике.

В целом тема кадрового обеспечения предприятий и структур, действующих в Арктической зоне, стала одной из центральных на заседании Госкомиссии, - сообщает ИА Регион 29.

— Мы должны понимать насущные проблемы и немедленно на них реагировать, чтобы в Арктике появился умный и дальновидный хозяин, — отметил в своем выступлении заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин. — Важно рассматривать Арктику не только как стратегически важный регион, важно видеть конкретные проблемы.