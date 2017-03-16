На "деловом завтраке", прошедшем в рамках Арктического форума, обсудили компенсацию северных льгот

Работу возглавили заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Участие в дискуссии приняли представители федеральной власти и арктических регионов, общественных организаций и делового сообщества.
Глава Поморья заострил внимание на необходимости компенсации бизнесу дополнительной нагрузки, связанной с предоставлением северных льгот.
—Эти льготы нужно наполнить новым содержанием – предметным и полезным для предпринимателей, – подчеркнул он.
Речь идет о шести видах льгот: оплата труда с применением районного коэффициента и северных надбавок, дополнительный оплачиваемый отпуск, компенсация проезда к месту отпуска, льготы для работников, имеющих детей, а также сокращённая рабочая неделя.
Всё это ставит арктическое предпринимательское сообщество в неравные условия с бизнесом других регионов, весьма ощутимо снижает его конкурентоспособность.
Губернатор предложил участникам «делового завтрака» принять участие в онлайн-голосовании: «Как вы считаете, действительно ли экономические условия ведения бизнеса на Севере сложнее по сравнению с остальной частью страны?». Ответ «да» дали 88 процентов опрошенных.
В ходе обсуждения в поддержку инициативы о компенсации бизнесу северных льгот выступили полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и глава Республики Коми Сергей Гапликов, - сообщает пресс-служба правительства АО.
Как отметил Дмитрий Рогозин, отношение к арктическим территориям стало меняться после того, как Президент России Владимир Путин жёстко поставил вопрос: «Арктика – это наше!».
Он пояснил: есть ряд крупных проектов, которые становятся визитной карточкой Арктики, в том числе Северный морской путь, обладающий уникальными транзитными возможностями, и связанные с ним проекты освоения месторождений арктического шельфа. Если малый и средний бизнес окажется внутри этих проектов, он уже будет процветать.
—Ваши амбиции – правильные, – обратился Дмитрий Рогозин к Игорю Орлову. – Но проблема в том, что главы регионов – каждый сам по себе. Если мы говорим об Арктике, как о мега-проекте, то интересы жителей арктических территорий должны быть учтены в полной мере. Поэтому губернаторам необходимо объединиться в рамках работы Госкомиссии и дальше действовать сообща: совместно обращаться в Правительство РФ и другие инстанции. Тогда всем будет понятно, что в решении того или иного вопроса заинтересован весь макрорегион.
Похоже на завтраке не только пили, но и что то серьезное курили.
ну а почему вообще эта воровская власть отбирает все завоевания для тружеников данные на родной советской властью оукрадено отнято уже почти все общенародная соб ственно достойные пенсии зарплаты право на труд отдых лечение образование и ворье все не остановится
пролетарий - пролетает...
Какие то грустные сидят. Официанта ждут наверно
Коммуняк на фиг
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