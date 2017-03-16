На "деловом завтраке", прошедшем в рамках Арктического форума, обсудили компенсацию северных льгот

Вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в районах Крайнего Севера, стали главной темой обсуждения на «деловом завтраке».

Работу возглавили заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Участие в дискуссии приняли представители федеральной власти и арктических регионов, общественных организаций и делового сообщества.

Глава Поморья заострил внимание на необходимости компенсации бизнесу дополнительной нагрузки, связанной с предоставлением северных льгот.

—Эти льготы нужно наполнить новым содержанием – предметным и полезным для предпринимателей, – подчеркнул он.

Речь идет о шести видах льгот: оплата труда с применением районного коэффициента и северных надбавок, дополнительный оплачиваемый отпуск, компенсация проезда к месту отпуска, льготы для работников, имеющих детей, а также сокращённая рабочая неделя.

Всё это ставит арктическое предпринимательское сообщество в неравные условия с бизнесом других регионов, весьма ощутимо снижает его конкурентоспособность.

Губернатор предложил участникам «делового завтрака» принять участие в онлайн-голосовании: «Как вы считаете, действительно ли экономические условия ведения бизнеса на Севере сложнее по сравнению с остальной частью страны?». Ответ «да» дали 88 процентов опрошенных.

В ходе обсуждения в поддержку инициативы о компенсации бизнесу северных льгот выступили полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и глава Республики Коми Сергей Гапликов, - сообщает пресс-служба правительства АО.

Как отметил Дмитрий Рогозин, отношение к арктическим территориям стало меняться после того, как Президент России Владимир Путин жёстко поставил вопрос: «Арктика – это наше!».

Он пояснил: есть ряд крупных проектов, которые становятся визитной карточкой Арктики, в том числе Северный морской путь, обладающий уникальными транзитными возможностями, и связанные с ним проекты освоения месторождений арктического шельфа. Если малый и средний бизнес окажется внутри этих проектов, он уже будет процветать.

—Ваши амбиции – правильные, – обратился Дмитрий Рогозин к Игорю Орлову. – Но проблема в том, что главы регионов – каждый сам по себе. Если мы говорим об Арктике, как о мега-проекте, то интересы жителей арктических территорий должны быть учтены в полной мере. Поэтому губернаторам необходимо объединиться в рамках работы Госкомиссии и дальше действовать сообща: совместно обращаться в Правительство РФ и другие инстанции. Тогда всем будет понятно, что в решении того или иного вопроса заинтересован весь макрорегион.