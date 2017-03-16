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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/29/49882.html

Общество

В СГМУ прошёл форум арктических муниципалитетов

В СГМУ прошёл форум арктических муниципалитетов
Фото ИА "Регион 29"
В Северном медицинском университете прошёл форум арктических муниципалитетов — первое по графику мероприятие в программе форума «Арктика — территория диалога».

Как пояснил журналистам председатель Ассоциации «Арктические муниципалитеты», глава Северодвинска Михаил Гмырин, на повестке у участников форума — социально-экономическое положение этих территорий.

— Очень важно сделать всё необходимое для того, чтобы муниципальные образования в Арктической зоне реально могли работать на свои регионы и Российскую Федерацию, — подчеркнул Гмырин. — И главное — не только обсудить проблемы, и внести конкретные предложения, как их можно решить в интересах населения.
В президиуме форума заседали Михаил Гмырин, как глава ассоциации, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров, заместитель губернатора Архангельской области по внутренней политике Алексей Андронов, член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко и депутат Государственной думы Елена Вторыгина.

Открывая форум, Артур Чилингаров сказал, что с удовольствием принял приглашение на эту встречу, несмотря на безумный график.Открывая форум, Артур Чилингаров сказал, что с удовольствием принял приглашение на эту встречу, несмотря на безумный график.

— Это очень хорошее начинание, потому что основа, по моему глубокому мнению, нашего присутствия в Арктике — это муниципалитеты, — сказал Артур Чилингаров. — Без их развития наша национальной политики в Арктике никогда не будет поддержана. Проводя международные мероприятия, мы должны помнить, что представлять российские интересы в Арктике можете только вы. Я всячески буду вас поддерживать и я знаю, что у руководства страны есть понимание того, что основа арктической политики — те поселения, которые вы здесь представляете.

По итогам форума его участники внесли предложения в резолюцию. Они предлагают ускорить внесение на рассмотрение Госдумой проекта ФЗ «О развитии Арктической зоны Российской Федерации». А для того, чтобы голоса территорий были услышаны — включить в состав Госкомиссии по вопросам развития Арктики представителей МО.
Участники форума также поддерживают строительство железнодорожной магистрали «Белкомур» и связанного с ней глубоководного участка порта Архангельск, но в дополнение предлагают рассмотреть вопрос о строительстве железной дороги Воркута — Усть-Кара.

Также представители муниципалитетов убеждены в необходимости предусмотреть дополнительные механизмы удержания и привлечения молодых специалистов на Север — стимулирующих мер с первого дня работы, - сообщает ИА "Регион 29".

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