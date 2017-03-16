На Арктическом форуме подписали первое соглашение

Соглашение позволит реализовать в нашей области ряд программ в сфере управления транспортом, в том числе в таких важных областях, как работа скорой медицинской помощи, экстренных служб областного и муниципального уровня.
Будут развернуты специальные подсистемы, которые позволят коммунальному хозяйству, дорожным службам работать более эффективно.
Помимо этого, результатом сотрудничества станет создание, развертывание и функционирование на нашей территории федеральной сети высокоточного позиционирования. Это позволит осуществлять мониторинг различных объектов и природных явлений, эффективно выполнять кадастровые, геодезические и строительные работы.
Также в рамках реализации соглашения в Архангельской области будет создан центр компетенций по использованию результатов космической деятельности «Арктика», - сообщает пресс-служба правительства области.
А все по глупости думали что снег не убирается от бестолковости властей, а оказывается не было космической связи, ну сейчас дела пойдут, снег на лету убирать будут.