На Арктическом форуме подписали первое соглашение

Подписи под соглашением о сотрудничестве между Архангельской областью и «Российскими космическими системами» поставили губернатор Архангельской области Игорь Орлов и заместитель генерального директора АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» Анатолий Перминов.

Соглашение позволит реализовать в нашей области ряд программ в сфере управления транспортом, в том числе в таких важных областях, как работа скорой медицинской помощи, экстренных служб областного и муниципального уровня.

Будут развернуты специальные подсистемы, которые позволят коммунальному хозяйству, дорожным службам работать более эффективно.

Помимо этого, результатом сотрудничества станет создание, развертывание и функционирование на нашей территории федеральной сети высокоточного позиционирования. Это позволит осуществлять мониторинг различных объектов и природных явлений, эффективно выполнять кадастровые, геодезические и строительные работы.

Также в рамках реализации соглашения в Архангельской области будет создан центр компетенций по использованию результатов космической деятельности «Арктика», - сообщает пресс-служба правительства области.