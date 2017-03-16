Томская область представит инновационные разработки на Арктическом форуме

31 марта в 9:30 в зале учёного совета САФУ пройдёт круглый стол по представлению инновационных продуктов и технологий в интересах развития Арктики. В ходе него состоится подписание соглашения между Томской и Архангельской областями о сотрудничестве в сфере науки, инноваций и технологий.

На круглом столе будут представлены технологии оценки биоресурсов и прогнозирования экологической обстановки и климатических изменений, результаты и перспективы исследования восточно-арктического шельфа России и масштабные проекты исследования Арктики совместно с ведущими мировыми вузами.

Для того, чтобы принять участие в работе круглого стола, требуется предварительная регистрация. Имя, фамилию, отчество и должность нужно отправить на e-mail: IQ@IQGroup.pro до 18:00 30 марта. Контактный телефон: +7-952-800-40-73.