Томская область представит инновационные разработки на Арктическом форуме

На круглом столе будут представлены технологии оценки биоресурсов и прогнозирования экологической обстановки и климатических изменений, результаты и перспективы исследования восточно-арктического шельфа России и масштабные проекты исследования Арктики совместно с ведущими мировыми вузами.
Для того, чтобы принять участие в работе круглого стола, требуется предварительная регистрация. Имя, фамилию, отчество и должность нужно отправить на e-mail: IQ@IQGroup.pro до 18:00 30 марта. Контактный телефон: +7-952-800-40-73.