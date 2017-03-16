В Архангельске открылась выставка спасательной техники

На территории у Морского-речного вокзала открылась экспозиция современной специальной техники, предназначенной для спасательных служб, работающих в арктических регионах России.

По словам начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Шахобиддина Ваккосова, в Архангельске создан Арктический аварийно-спасательный центр, парк которого регулярно пополняется техникой, способной функционировать в суровых условиях высоких широт.

На выставке представлены пожарные автомобили, снегоходы, вездеходы, медицинские модули,а также раритетный экземпляр «ГАЗ-АА» — редкий довоенный грузовик. В 1930-е его использовали на Архангельском гидролизном заводе. В годы Великой Отечественной войны его не мобилизовали на фронт, поскольку промышленный объект имел важное стратегическое значение, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Одним из ярких экспонатов выставки стала многопрофильная установка, разработанная Академией государственной противопожарной службы МЧС России. Зрителям продемонстрируют возможности оборудования по разрезанию льда струей температурно-активированной воды. В Арктике эта машина с помощью струи может разрезать крупные глыбы льда быстро и точно за считанные секунды.

Выставка у морского-речного вокзала будет работать до 30 марта.