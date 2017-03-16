Игорь Орлов ответил на вопросы журналистов о роли Поморья в Арктике

Форум «Арктика – территория диалога» стартовал с брифинга губернатора Архангельской области, в котором приняло участие более 80 представителей СМИ.

—Со времён Ивана Грозного в Архангельске завязывались важнейшие дипломатические и торговые контакты с иностранными государствами. Поэтому решение о проведении Арктического форума у нас – своего рода дань исторической справедливости, – открыл встречу Игорь Орлов.

Он добавил, что регион играет ключевую роль в вопросах промышленного использования природных богатств Заполярья, научных исследований, природоохранной деятельности и обеспечения безопасности в Арктике.

Глава Поморья напомнил представителям СМИ о проекте строительства железнодорожной магистрали «Белкомур», нацеленном на промышленное и инфраструктурное развитие севера России и Урала.

—Весь проект совокупно оценивается в 350 миллиардов рублей. А его стратегический инвестор – китайская корпорация «Poly Group» – участвует в форуме, – заметил губернатор.

Мощный импульс развитию Архангельской области и всей Арктической зоны даст и строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке свинцово-цинковых руд Павловского месторождения на архипелаге Новая Земля.

По словам губернатора, форум станет стимулом и для развития инфраструктуры областного центра: в этом году в Архангельске должны начаться работы по реконструкции железнодорожного вокзала, к концу года – открыться первая арктическая гостиница международного класса Novotel, а к 2019 году в столице Поморья планируется построить экспоцентр площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Журналисты задали губернатору вопросы о перспективах создания арктического полигона, выделении рыболовецких квот, развитии железнодорожного сообщения и планах Архангельской области по международному сотрудничеству, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.