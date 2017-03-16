В столице Поморья прошёл концерт «Голоса Арктики»

Первыми на сцене заблистали артистки якутской этно-группы «Айархаан» Альбина Дегтярёва и Нарьяна Ренанту, которые приехали в Архангельск не впервые.
Вслед за «Айархааном» на сцену ДНТ вышел ансамбль народной музыки «Зарни Ёль». Инструментальный состав этого народного коллектива не столько экзотичен, сколько традиционен: балалайка, ударные, бас-гитара, домра малая и домра-альт.
Настоящим откровением, подлинным экскурсом в культуру Чукотки стало выступление государственного чукотско-эскимосского ансамбля песни и танца «Эргырон». Чтобы добраться до Архангельска добираться в дороге участники «Эргырона» провели почти сутки.
Совместно с «Эргыроном» на сцену Дома народного творчества вышла поразительная женщина – исполнительница чукотских и эскимосских песен в технике горлового пения Ольга Летыкай Чонка, показавшая зрителям звуки тундры, моря и животных, сообщает Регион29.