В столице Поморья прошёл концерт «Голоса Арктики»

Уникальный концерт состоялся в Архангельске накануне открытия международного форума «Арктика – территория диалога». На сцене АГКЦ выступили якуты, коми, эскимосы и другие коренные малочисленные народы севера.

Первыми на сцене заблистали артистки якутской этно-группы «Айархаан» Альбина Дегтярёва и Нарьяна Ренанту, которые приехали в Архангельск не впервые.

Вслед за «Айархааном» на сцену ДНТ вышел ансамбль народной музыки «Зарни Ёль». Инструментальный состав этого народного коллектива не столько экзотичен, сколько традиционен: балалайка, ударные, бас-гитара, домра малая и домра-альт.

Настоящим откровением, подлинным экскурсом в культуру Чукотки стало выступление государственного чукотско-эскимосского ансамбля песни и танца «Эргырон». Чтобы добраться до Архангельска добираться в дороге участники «Эргырона» провели почти сутки.

Совместно с «Эргыроном» на сцену Дома народного творчества вышла поразительная женщина – исполнительница чукотских и эскимосских песен в технике горлового пения Ольга Летыкай Чонка, показавшая зрителям звуки тундры, моря и животных, сообщает Регион29.