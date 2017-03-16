В Архангельске идёт открытие форума "Арктика - территория диалога"

Торжественное открытие началось с выступления заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина.
Впереди выступления представителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова, вице-премьера государственного совета Китайской народной республики Ван Яна, министров иностранных дел Дании, Исландии и Норвегии — Андерса Самуэльсена, Гудлёйгура Тора Тордарсона и Бёрге Бренде, посла США в РФ Джона Теффта и других иностранных гостей.
В 12:00 начнётся заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.