В Архангельске идёт открытие форума "Арктика - территория диалога" Международный Арктический форум начал работу сегодня, в 10:00, в главном корпусе САФУ. Торжественное открытие началось с выступления заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина. Впереди выступления представителя президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артура Чилингарова, вице-премьера государственного совета Китайской народной республики Ван Яна, министров иностранных дел Дании, Исландии и Норвегии — Андерса Самуэльсена, Гудлёйгура Тора Тордарсона и Бёрге Бренде, посла США в РФ Джона Теффта и других иностранных гостей. В 12:00 начнётся заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Нашли ошибку? Выделите текст,

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