Поморье станет базой космических систем Арктики

В документе идёт речь о вопросах взаимодействия области и концерна в ракетно-космической отрасли. Обсуждается роль Поморья в создании национальной сети высокоточного позиционирования, - сообщает ИА "Регион 29".
По словам заместителя генерального директора АО «Российские космические системы» по работам в области прогнозного аэрокосмического мониторинга Анатолия Перминова, уже сегодня в России создается особая арктическая система, которая будет представлена группировкой космических аппаратов, размещённых над полярной шапкой. Это позволит осуществлять космический мониторинг по многим направлениям.