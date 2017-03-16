Поморье станет базой космических систем Арктики РressFoto Соглашение об этом руководство региона заключит с концерном «Российские космические системы» в ходе Арктического форума. В документе идёт речь о вопросах взаимодействия области и концерна в ракетно-космической отрасли. Обсуждается роль Поморья в создании национальной сети высокоточного позиционирования, - сообщает ИА "Регион 29". По словам заместителя генерального директора АО «Российские космические системы» по работам в области прогнозного аэрокосмического мониторинга Анатолия Перминова, уже сегодня в России создается особая арктическая система, которая будет представлена группировкой космических аппаратов, размещённых над полярной шапкой. Это позволит осуществлять космический мониторинг по многим направлениям. Нашли ошибку? Выделите текст,

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