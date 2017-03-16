На форуме «Арктика. Сделано в России» прошел день Архангельской области

Вчера завершился второй день работы третьего молодежного образовательного форума «Арктика. Сделано в России». Он был посвящен Архангельской области. Все началось с командообразующего квеста, задания которого позволили участникам форума узнать, что из себя представляет архангельский край, какими славится обычаями и традициями.

Во второй половине дня участники с головой окунулись в образовательную программу. Главные темы - будущее телекоммуникаций и развитие опорных зон в российской Арктике. Также команды продолжили работать над практическим заданием форума. Помимо этого генеральный директор «Морской арктической геологоразведочной экспедиции» Геннадий Казанин провел собеседование среди участников. Некоторые из них смогут пройти стажировку в компании.

В завершении плодотворного дня форумчане стали участниками мастер-класса по мезенской росписи, организованный творческими людьми из объединения «Арт - север». Участникам мастер – класса было предложено расписать небольшой деревянный кубик, который можно забрать с собой в качестве сувенира.

«Мезенская роспись - одна из наиболее древних русских художественных промыслов. Она сокральная и очень многозначная. Каждый символ и элемент имеет свое значение», - рассказала участникам мастер-класса начальник отдела организационно-массовой работы ГАУ Архангельской области «Молодёжный центр» Александра Иванова. – Ребятам было очень интересно познать народное искусство, разобраться в каждом знаке отдельно.

Участница форума Анна Чуприна приехала в составе делегации Санкт – Петербурга. Однако, родом она из Краснодарского края. Долгое время проживала на полуострове Таймыр и относится к коренным малочисленным народам. первая ночевка в арктической палатке ее не испугала. Девушка выросла в тундре и часто кочевала.

«Один кубик я расписала элементами мезенской росписи, второй – своими национальными узорами. Так сложилось, что у всех народов свои узоры и их трактовка. Вообще круг означает счастье», - рассказала Анна Чуприна.

Завершился вечер необычным концертом известного в Архангельске джасмена Тима Дорофеева.

Работа молодежного образовательного форума «Арктика. Сделано в России» продолжается. Так, 29 марта на площадке форума выступит министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Александр Цыбульский, генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша, министр образования Ольга Васильева и новый руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

Напомним, участие в международном образовательном форуме "Арктика. Сделано в России" принимают 175 человек. Они работают в составе 10 команд по 18 человек в каждой: 14 человек – представляют территории России, один – представитель коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, трое – представители иностранных государств. Участники работают над конкретными комплексными задачами – кейсами – которые касаются развития в Арктике так называемых «опорных зон».Исходные параметры заданий представлены, в том числе, правительством Архангельской области. Форум завершит свою работу 2 апреля.