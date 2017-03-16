Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон прибыл в Архангельск

28 марта Гвюдни Йоуханнессон прилетел в Архангельск, чтобы принять участие в Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», который пройдет с 29 по 30 марта.

29 марта г-н Йоуханнессон проведет ряд деловых встреч и двусторонних переговоров с российскими и иностранными представителями правительственных организаций, научного и бизнес-сообщества. В частности, он встретится с губернатором Архангельской области Игорем Орловым и руководством Северного (Арктического) федерального университета.

30 марта г-н Йоуханнессон примет участие в ключевом мероприятии форума – пленарном заседании «Человек в Арктике», которое состоится в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова, и встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба IV международного форума «Арктика – территория диалога».