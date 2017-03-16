Ветер северо-западный 7-12 м/с, утром и днем в северных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -6,-11°, днем -1,-6°, - сообщает Северное УГМС.
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Среда, 29 марта, 07:29
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/29/49861.html
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29 марта в Поморье ожидается минусовая температура
РressFoto
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Днем в северных районах слабая метель. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный 7-12 м/с, утром и днем в северных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -6,-11°, днем -1,-6°, - сообщает Северное УГМС.
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