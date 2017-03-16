Участники форума "Арктика. Сделано в России" прибыли в Архангельск и приступили к работе

Всего в третьем международном образовательном молодёжном форуме участвуют 175 специалистов поколения «next», в том числе иностранцы, не только из скандинавских стран, но даже из Китая и Сингапура.

Молодёжный форум впервые проводится на территории региона, относящегося к Арктической зоне. По словам заместителя Федерального агентства по делам молодёжи Алексея Паламарчука, для молодёжи участие в форуме в Архангельске — это возможность полного погружения в арктические условия.

— Но всё равно мы попытались создать для участников максимально комфортные условия: разместили их в палатках, где поддерживается определённый температурный режим, Чтобы ребята могли больше не о чём не думать и максимально погрузиться в образовательный процесс, — подчеркнул Алексей Паламарчук.

Участников форума ждут практикумы по развитию опорных зон в Арктике на примере реальных данных, предоставленных Архангельской областью. Защищать свои проекты команды специалистов будут в последний день форума перед главой Поморья.

Работа над практикумами, или кейсами, для ребят началась с трёх вводных лекций — заместителя начальника лаборатории ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Алексея Ремизова, научного сотрудника лаборатории концептуальных схем обустройства морских месторождений компании Исмата Караева и доцента кафедры «Архитектура» государственного университета по землеустройству Ильи Дуничкина.

Но развлекательная программа на форуме тоже не подкачала. На открытии выступили оркестр Беломорской военно-морской базы и кавер-группа «Be Happy», а 28 марта в лагере пройдёт вечер Архангельской области с мастер-классами по мезенской росписи и другим северным ремёслам. Кроме того, Тим Дорофеев познакомит участников форума с традициями северного джаза. А по вечерам — дискотеки. Кроме того, коль скоро форум проходит на лыжном стадионе, ребята в свободное время также могут покататься на лыжи. Или понаблюдать за соревнованиями, которые не прекращаются и во время форума.

Помимо собственно участников в палаточном городе живёт и работает 30 волонтёров со всей России. Конкурс среди них был порядка 12 человек на место. Это даже больше, чем при отборе самих участников — десять желающих на одну вакансию. На них возложена огромная ответственность и множество функций, говорит волонтёр Екатерина Изотова из Ростова-на-Дону.

— Мы работаем с участниками, делаем всё для того, чтобы им было комфортно. Как куратор, я и друг, и наставник команды. Я везде с ними, и в любых ситуациях пытаюсь подсказать, что нужно: от бытовых вопросов до помощи по практикуму. Я уже была куратором на других всероссийских и международных форумах. Условия здесь потрясающие на самом деле. Я не ожидала, что всё будет настолько комфортно. В палатках даже жарко. Что касается образовательного сегмента, для меня это уникальный шанс послушать лекции. Мне это очень интересно, хоть я и учусь на физика.

Первую большую лекцию на тему «Арктическая зона РФ: уезжать или жить и развивать?» в помещении лектория участникам форума прочитал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Но лекция — это слабо сказано: в итоге получился неформальный разговор, который вышел за пределы регламента, настолько глава региона отвечал на вопросы продвинутых молодых специалистов.

Участники форума, причём не только местные, спрашивали про качество питьевой воды в регионе, про глубоководный порт и развитие морского круизного туризма в Поморье, международное сотрудничество в Баренц-регионе и централизацию налоговой системы, перспективы развития на ближайшие десять лет и локальную энергетику, - пишет ИА "Регион 29".