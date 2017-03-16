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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/28/49855.html

Общество

На маршрут № 104 вышел новый комфортабельный автобус

На маршрут № 104 вышел новый комфортабельный автобус
Фото пресс-службы правительства области
Новый комфортабельный автобус вышел на маршрут № 104, связывающий Архангельск и Малые Корелы. Это очередной шаг в программе обновления автобусного парка, которую реализует региональное министерство транспорта.

Новые автобусы соответствуют формату современного и комфортабельного пассажирского автотранспорта, который сегодня принят во многих регионах России.

Помимо удобства для основной массы пассажиров, которое обеспечивают мягкие кресла, пневмоподвеска, тёплый салон и «умные» двери, автобусы рассчитаны на перевозку маломобильных групп населения. Панель управления оснащена современной автоматикой – тахографом и навигатором ГЛОНАСС, - сообщает пресс-служба правительства области.

— Выход на линию нового комфортабельного автобуса – хороший пример, которому должны следовать автобусные перевозчики областного центра. Мы намерены и дальше создавать условия для обновления городского и межмуниципального пассажирского автопарка. Новые автобусы должны прийти в столицу Поморья, что повысит общий стандарт качества обслуживания пассажиров, а также создаст условия для повышения их безопасности, – отметил заместитель министра транспорта Архангельской области Олег Мишуков.

Сегодня 14:20

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Комментарии
гражданин, сегодня 18:23

Господин Мишуков, вот когда такие автобусы будут ходить в Карелы хотя бы раз в полчаса, вот тогда вы повысите общий стандарт качества обслуживания пассажиров. А сейчас - это просто мрак и позор перед гостями города и области.
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