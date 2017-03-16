На маршрут № 104 вышел новый комфортабельный автобус

Новые автобусы соответствуют формату современного и комфортабельного пассажирского автотранспорта, который сегодня принят во многих регионах России.
Помимо удобства для основной массы пассажиров, которое обеспечивают мягкие кресла, пневмоподвеска, тёплый салон и «умные» двери, автобусы рассчитаны на перевозку маломобильных групп населения. Панель управления оснащена современной автоматикой – тахографом и навигатором ГЛОНАСС, - сообщает пресс-служба правительства области.
— Выход на линию нового комфортабельного автобуса – хороший пример, которому должны следовать автобусные перевозчики областного центра. Мы намерены и дальше создавать условия для обновления городского и межмуниципального пассажирского автопарка. Новые автобусы должны прийти в столицу Поморья, что повысит общий стандарт качества обслуживания пассажиров, а также создаст условия для повышения их безопасности, – отметил заместитель министра транспорта Архангельской области Олег Мишуков.
Господин Мишуков, вот когда такие автобусы будут ходить в Карелы хотя бы раз в полчаса, вот тогда вы повысите общий стандарт качества обслуживания пассажиров. А сейчас - это просто мрак и позор перед гостями города и области.