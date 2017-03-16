На маршрут № 104 вышел новый комфортабельный автобус Фото пресс-службы правительства области Новый комфортабельный автобус вышел на маршрут № 104, связывающий Архангельск и Малые Корелы. Это очередной шаг в программе обновления автобусного парка, которую реализует региональное министерство транспорта. Новые автобусы соответствуют формату современного и комфортабельного пассажирского автотранспорта, который сегодня принят во многих регионах России. Помимо удобства для основной массы пассажиров, которое обеспечивают мягкие кресла, пневмоподвеска, тёплый салон и «умные» двери, автобусы рассчитаны на перевозку маломобильных групп населения. Панель управления оснащена современной автоматикой – тахографом и навигатором ГЛОНАСС, - сообщает пресс-служба правительства области. — Выход на линию нового комфортабельного автобуса – хороший пример, которому должны следовать автобусные перевозчики областного центра. Мы намерены и дальше создавать условия для обновления городского и межмуниципального пассажирского автопарка. Новые автобусы должны прийти в столицу Поморья, что повысит общий стандарт качества обслуживания пассажиров, а также создаст условия для повышения их безопасности, – отметил заместитель министра транспорта Архангельской области Олег Мишуков. Нашли ошибку? Выделите текст,

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