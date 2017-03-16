Президент России Владимир Путин посетит Архангельскую область

29 марта президент посетит архипелаг Земля Франца-Иосифа, где оценит результаты работ по ликвидации экологического ущерба арктической зоны.

30 марта в Архангельске Владимир Путин примет участие в работе IV Международного форума «Арктика – территория диалога», центральная тема которого в этом году «Человек в Арктике».

Глава государства выступит на пленарном заседании в присутствии приглашённых на форум иностранных делегаций, а также представителей международных организаций, делового и экспертного сообщества. Основное внимание будет уделено вопросам повышения качества жизни населения Арктического региона, сохранения его уникального экологического потенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития полярных территорий и укреплению в этих целях международного сотрудничества.

Состоятся также встречи Президента России с участвующими в форуме Президентом Исландии Гудни Йоханнессоном и Президентом Финляндии Саули Ниинистё.