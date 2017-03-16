В СГМУ обсудили вопросы сохранения здоровья в Арктике

В Северном государственном медицинском университете проходит III Общероссийский форум «Медицина в Арктике: фундаментальные и прикладные аспекты». В рамках мероприятия планируется обсудить ключевые вопросы сохранения здоровья в арктических условиях и, в целом, влияние Севера на человека.

Участников форума от имени губернатора поприветствовала заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева. В своём приветственном слове она отметила, что Арктика — огромная территория с малочисленным пребыванием населения, недостаточной инфраструктурой и непростыми климатическими условиями. Поэтому исследования, которые определяют влияние Севера на здоровье человека, особенно актуальны.

— Перед нами стоят задачи по увеличению продолжительности жизни, доступности медицинской помощи, пропаганде здорового образа жизни, — подчеркнула она. — Очень правильно, что эта встреча проходит здесь, в Северном государственном медицинском университете, который на протяжении своей более чем 80-летней истории занимается исследованием влияния Севера на человека.

По мнению доктора медицинских наук, доцента кафедры гигиены и медицинской экологии СГМУ Татьяны Унгуряну, серьёзные риски деятельности человека в Арктике — загрязнение питьевой воды, атмосферного воздуха, пищевых продуктов.

— Всё это может приводить к болезням органов дыхания, кровообращения, — считает учёный. — На сегодняшний день важным моментом является ранняя диагностика таких заболеваний, обусловленных неблагоприятными факторами окружающей среды. Для этого необходимо выполнение специальных медико-биологических исследований, которые позволят обнаружить биомаркёры на ранних стадиях болезни.

Другой аспект, сопровождающий деятельность человека в Арктике — это возможность возникновения чрезвычайных ситуаций. Как сообщил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф СГМУ Юрий Барачевский, в Арктике не исключено развитие чрезвычайных ситуаций различного характера: техногенного, природного, социального.

— В Арктике функционирует достаточно большое количество химически опасных, пожаро- и взрывоопасных объектов, имеются атомные электростанции, — напомнил профессор. — Чрезвычайные ситуации могут обусловливать наличие различных видов безвозвратных и санитарных потерь, нарушение экологического равновесия. Всё это приводит к нарушению человеческого ритма жизни.

По мнению председателя комитета Архангельского областного Собрания по здравоохранению и социальной политике Сергея Эммануилова, несмотря на существенный рывок в технологиях, медицина остаётся областью высокого напряжения.

— Нам предстоит с вами в рамках этой площадки очень серьёзно поработать над поиском путей и решения вопросов, направленных на закрытие белых пятен, которые до сих пор существуют, прежде всего, в практической медицине по урегулированию деятельности медицинских организаций, расположенных в отдалённых и труднодоступных территориях с учётом их специфики и направить свои усилия на нормативно-правовое регулирование деятельности этих медицинских организаций, — сказал депутат. — Мы рассчитываем на то, что нам удастся успешно решить эти вопросы. Об этом пишет ИА Регион 29.