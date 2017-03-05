Новости дня

Житель Северодвинска украл у соседа приставку и телевизор

На маршрут № 104 вышел новый комфортабельный автобус

В рамках Арктического форума стартует образовательный проект «Дети Арктики»

На каникулах для школьников Северодвинска будут организованы дополнительные массовые катания

Мобильная версия 16+

Вторник, 28 марта, 15:14

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/28/49842.html

Сюжет

80 лучших людей Архангельской области29

80 лучших людей Архангельской области: Татьяна ИвановаПозавчера 09:16

80 лучших людей Архангельской области: Сергей Кузнецов23 марта 2017 09:18

80 лучших людей Архангельской области: Олег Соколов21 марта 2017 09:18

80 лучших людей Архангельской области: Калестин Коробицын19 марта 2017 10:17

80 лучших людей Архангельской области: Андрей Пинежанинов16 марта 2017 09:39

80 лучших людей Архангельской области: Евгений Коковин14 марта 2017 09:20

80 лучших людей Архангельской области: Александр Дыбцын12 марта 2017 10:48

80 лучших людей Архангельской области: Татьяна Подьякова9 марта 2017 09:40

80 лучших людей Архангельской области: Юрий Анисимов7 марта 2017 09:00

80 лучших людей Архангельской области: Георгий Фруменков5 марта 2017 10:16

Общество

80 лучших людей Архангельской области: Степан Писахов

80 лучших людей Архангельской области: Степан Писахов
Этот человек давно уже стал в Архангельске мифом. Не зря несколько лет назад у основания проспекта Чумбарова-Лучинского был установлен мини-памятник, изображающий невысокого мужчика в шляпе с авоськой в руках и кошкой у ног. Была еще чайка на шляпе, но ее сперли те, кто сказок Писахова не читал.

Вообще, про Писахова рассказывать можно долго, формат наших очерков для такой многогранной личности мал. И все же мы, по примеру его героя Сени Малины, попробуем. И для начала отметим, что не такой уж Степан Григорьевич был лубочный, каким его изобразил скульптор Сюхин. Это был философ, человек глубокий и неординарный.

Родился и всю жизнь прожил в Архангельске, но домоседом не был. Учился в Париже и в частной мастерской в Петербурге. Участвовал в Первой мировой войне, служил ратником ополчения в Финляндии  и в Кронштадте. После двух революций в художнике Писахове проснулся и писательский дар. "Рассказывать свои сказки я начал давно. Часто импровизировал и очень редко записывал. Первая сказка "Ночь в библиотеке" мной была написана, когда мне было 14 лет", - так позднее вспоминал Степан Григорьевич. А первая опубликованная сказка – ныне знаменитая «Не любо – не слушай», ее выход в свет внезапно совпал с годом кончины Ленина.

Но пробиться на страницы столичных журналов Писахову долгое время не удавалось. Лишь в 1935 году он сумел опубликовать несколько своих сказок в журнале "30 дней". Публикации в "30 дней" ускорили издание первой книги Писахова, которая вышла в Архангельске в 1938 году. А вскоре появилась и вторая книга. В эти книги вошло 86 сказок. В Союз писателей Писахова приняли в солидном возрасте – в 60 лет. Но, наверное, это был первый настоящий писатель Архангельска, ставший членом влиятельной тогда организации.

Существует мнение, что Писахов был человеком «не от мира сего». Если упрощать картину, то можно представить его этаким «городским сумасшедшим» с авоськой и чайкой, как его изобразил Сюхин. А можно назвать его юродивым, то есть, человеком, живущим не по общепринятым правилам. Например, Писахов никогда не имел своей семьи, а в быту был совершенно неприхотлив. Живя в самые драматические для страны годы, он так и не обнародовал своей оценки историческим событиям. Хотя, конечно, он имел к ним свое отношение. Но, как и его великий предшественник Андерсен, предпочитал иносказательную форму. Кому надо – тот поймет.

Говоря о Писахове-сказочнике, нельзя забывать о Писахове-художнике. А ведь он один из лучших живописцев Севера, под стать Александру Борисову и Тыко Вылке. Не зря лет 10 назад в Архангельске на Поморской улице, где когда-то жил Степан Григорьевич, был открыт музей художника и сказочника Писахова. Но проработал он, увы, недолго. Говорят, что-то намудрили проектировщики, и вот уже несколько лет этот необычный музей на ремонте. Но мне удалось побывать там, посмотреть картины художника. Признаюсь, впечатление от них оказалось даже посильнее, чем от сказок.

У многих, приезжавших в Архангельск, наш город ассоциировался со Степаном Писаховым. Сам сказочник говорил об этом с юмором: «Сначала осматривают Архангельск, а потом меня». К сожалению, дом на Поморской, где он жил, до сегодняшних дней не сохранился. Но самого Писахова вспоминают. Вот так получилось, что человеческие образы переживают здания, построенные на столетия.

Сегодня часто можно слышать критику нашего города: грязный, серый, неприбранный, с ветхими домами и плохими дорогами, неприспособленный для обитания. Думается, во времена Писахова он был не лучше, а даже беднее и скромнее. Однако такие люди как Писахов, мало смотрят вокруг, предпочитая жить в своем внутреннем мире. Наверное, это действительно чудачество: каждый день видеть грязь и бардак, но сохранять свою сказку. Герои Степана Григорьевича на жизнь не жалуются. Они, наоборот, полны ощущения прекрасного. Так может дело не во временах и нравах, а в нас самих?

Алексей Морозов, Сегодня 09:08

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Кость, сегодня 09:39

Хоть что-то дельное пишут в архангельских СМИ. Надоело уже одно и тоже во всех СМИ-Арктика, Арктика, Арктика!! Как в своё время Ломоносов. Перекормили народ навозом!

Абрам Семенович, сегодня 13:17

И все-таки, он Писахов или Пейсахов?
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Президент России Владимир Путин посетит Архангельскую областьСегодня 11:03
2 комментария

На время Арктического форума архангельских водителей просят пересесть на автобусыВчера 18:35
6 комментариев

Архангельские митинги: где прячется оппозиция?Вчера 18:25
7 комментариев

УФАС проверяет липовые извещения, приходящие по почте архангелогородцам Вчера 14:17

Душевная столовая "Щи-борщи": для тех, кто любит вкусную домашнюю едуВчера 14:11
4 комментария

Общество

На маршрут № 104 вышел новый комфортабельный автобусСегодня 14:20

В рамках Арктического форума стартует образовательный проект «Дети Арктики»Сегодня 14:16

На каникулах для школьников Северодвинска будут организованы дополнительные массовые катанияСегодня 13:36

В период Арктического форума ограничение движения транспорта не планируется Сегодня 13:13

Президент России Владимир Путин посетит Архангельскую областьСегодня 11:03
2 комментария

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

На маршрут № 104 вышел новый комфортабельный автобус

В рамках Арктического форума стартует образовательный проект «Дети Арктики»

На каникулах для школьников Северодвинска будут организованы дополнительные массовые катания

В период Арктического форума ограничение движения транспорта не планируется

Президент России Владимир Путин посетит Архангельскую область

Душевная столовая "Щи-борщи": для тех, кто любит вкусную домашнюю еду

Каждую пятницу рабочих ЦБК в Коряжме ждет «Колесо удачи»

Эксперт РА повысил рейтинг Архангельского ЦБК до уровня А+(I)

Первая областная конференция по интернет-маркетингу стартовала в столице Поморья

«Архангельскгеолдобыча» стала победителем рейтинга горнодобывающих компаний России

Архангельские митинги: где прячется оппозиция?

Партия Рогозина двигает в Архангельское облсобрание малоизвестных политиков

Эхо Михальчука: зачем экс-сенатор Добрынин защищает пиарщика Митькина?

В Сыктывкаре обсудили поднятие региональных инициатив на федеральный уровень

В годовщину революции коммунисты Поморья двигают на выборы бизнесменов и водителя "скорой"

Житель Северодвинска украл у соседа приставку и телевизор

В Котласском районе мужчина влез в квартиру соседки чтобы проверить, не ворует ли она электричество

Житель Архангельска пытался убить коллегу из-за разногласий в работе

​В Коряжме полиция уничтожила нелегальную настойку «Боярышника»

В Архангельске водитель сбил женщину, стоящую на тротуаре

Северодвинский парабадминтонист привёз из Санкт-Петербурга три медали

В Архангельске пройдёт первенство России по дзюдо

Определились бронзовые призёры Ночной хоккейной лиги

Онежские биатлонисты завоевали «золото» в Мурманске

В Новодвинске закончилось первенство СЗФО по боксу среди юниоров

В Архангельском колледже культуры поставили спектакль по пьесе Даниила Хармса

В Архангельске прошли IX Северные детские чтения

На "Неделю культуры США" в Архангельск приедет делегация из Большого Портленда

Театр драмы предлагает приобрести билеты онлайн со скидкой

Украинская диаспора Архангельской области отметит день рождения Тараса Шевченко
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru