Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -3,-8°, днем -2,+3°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
Житель Северодвинска украл у соседа приставку и телевизор
На маршрут № 104 вышел новый комфортабельный автобус
В рамках Арктического форума стартует образовательный проект «Дети Арктики»
На каникулах для школьников Северодвинска будут организованы дополнительные массовые катания
|
Вторник, 28 марта, 15:14
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/28/49841.html
|
28 марта в Архангельской области температура воздуха поднимется до +3°
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
|
Главное
Президент России Владимир Путин посетит Архангельскую областьСегодня 11:03
80 лучших людей Архангельской области: Степан ПисаховСегодня 09:08
На время Арктического форума архангельских водителей просят пересесть на автобусыВчера 18:35
Архангельские митинги: где прячется оппозиция?Вчера 18:25
УФАС проверяет липовые извещения, приходящие по почте архангелогородцам Вчера 14:17
Общество
На маршрут № 104 вышел новый комфортабельный автобусСегодня 14:20
В рамках Арктического форума стартует образовательный проект «Дети Арктики»Сегодня 14:16
На каникулах для школьников Северодвинска будут организованы дополнительные массовые катанияСегодня 13:36
В период Арктического форума ограничение движения транспорта не планируется Сегодня 13:13
Президент России Владимир Путин посетит Архангельскую областьСегодня 11:03
На маршрут № 104 вышел новый комфортабельный автобус
В рамках Арктического форума стартует образовательный проект «Дети Арктики»
На каникулах для школьников Северодвинска будут организованы дополнительные массовые катания
В период Арктического форума ограничение движения транспорта не планируется
Президент России Владимир Путин посетит Архангельскую область
Душевная столовая "Щи-борщи": для тех, кто любит вкусную домашнюю еду
Каждую пятницу рабочих ЦБК в Коряжме ждет «Колесо удачи»
Эксперт РА повысил рейтинг Архангельского ЦБК до уровня А+(I)
Первая областная конференция по интернет-маркетингу стартовала в столице Поморья
«Архангельскгеолдобыча» стала победителем рейтинга горнодобывающих компаний России
Архангельские митинги: где прячется оппозиция?
Партия Рогозина двигает в Архангельское облсобрание малоизвестных политиков
Эхо Михальчука: зачем экс-сенатор Добрынин защищает пиарщика Митькина?
В Сыктывкаре обсудили поднятие региональных инициатив на федеральный уровень
В годовщину революции коммунисты Поморья двигают на выборы бизнесменов и водителя "скорой"
Житель Северодвинска украл у соседа приставку и телевизор
В Котласском районе мужчина влез в квартиру соседки чтобы проверить, не ворует ли она электричество
Житель Архангельска пытался убить коллегу из-за разногласий в работе
В Коряжме полиция уничтожила нелегальную настойку «Боярышника»
Северодвинский парабадминтонист привёз из Санкт-Петербурга три медали
В Архангельске пройдёт первенство России по дзюдо
Определились бронзовые призёры Ночной хоккейной лиги
Онежские биатлонисты завоевали «золото» в Мурманске
В Новодвинске закончилось первенство СЗФО по боксу среди юниоров
В Архангельском колледже культуры поставили спектакль по пьесе Даниила Хармса
В Архангельске прошли IX Северные детские чтения
На "Неделю культуры США" в Архангельск приедет делегация из Большого Портленда
Театр драмы предлагает приобрести билеты онлайн со скидкой
Украинская диаспора Архангельской области отметит день рождения Тараса Шевченко
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru