На время Арктического форума архангельских водителей просят пересесть на автобусы

Водителей просят воздержаться от поездок на личных автомобилях в период с 28 по 30 марта, чтобы избежать больших пробок на дорогах.

Также в эти дни запрещено парковать автомобили вблизи объектов, где будут проходить мероприятия форума.

29 и 30 марта для того чтобы проехать в аэропорт «Архангельск» и обратно рекомендуется воспользоваться общественным транспортом.

Доставку товаров грузовым транспортом рекомендуется осуществлять с 23:00 до 07:00, а в дневное время — автомобилями малой и средней вместимости. Большегрузный транспорт следует парковать в специализированных местах либо за пределами Архангельска, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.