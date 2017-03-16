Новости дня

В Архангельске открылся молодежный арктический форум

На время Арктического форума архангельских водителей просят пересесть на автобусы

Архангельские митинги: где прячется оппозиция?

В Архангельске водитель сбил женщину, стоящую на тротуаре

Мобильная версия 16+

Вторник, 28 марта, 01:52

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/27/49838.html

Общество

На время Арктического форума архангельских водителей просят пересесть на автобусы

На время Арктического форума архангельских водителей просят пересесть на автобусы
Водителей просят воздержаться от поездок на личных автомобилях в период с 28 по 30 марта, чтобы избежать больших пробок на дорогах.

Также в эти дни запрещено парковать автомобили вблизи объектов, где будут проходить мероприятия форума.

29 и 30 марта для того чтобы проехать в аэропорт «Архангельск» и обратно рекомендуется воспользоваться общественным транспортом.

Доставку товаров грузовым транспортом рекомендуется осуществлять с 23:00 до 07:00, а в дневное время — автомобилями малой и средней вместимости. Большегрузный транспорт следует парковать в специализированных местах либо за пределами Архангельска, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Вчера 18:35

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Гость, вчера 21:46

А лучше дома сидите,нечего по городу шляться.
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Архангельские митинги: где прячется оппозиция?Вчера 18:25
5 комментариев

УФАС проверяет липовые извещения, приходящие по почте архангелогородцам Вчера 14:17

Душевная столовая "Щи-борщи": для тех, кто любит вкусную домашнюю едуВчера 14:11
4 комментария

Опрос "Двины-Информ": арктический туризм северянам пока не по кармануВчера 10:44
2 комментария

Партия Рогозина двигает в Архангельское облсобрание малоизвестных политиковПозавчера 12:23

Общество

В Архангельске открылся молодежный арктический форумВчера 20:29

Новодвинцы прибрали уличные территории своего городаВчера 15:43

Архангелогородцев приглашают на открытые лекции участников Арктического форумаВчера 15:36

В честь профессионального праздника работники культуры Поморья получили наградыВчера 15:19

В Архангельске продолжают сносить незаконные постройкиВчера 14:31
2 комментария

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске открылся молодежный арктический форум

Новодвинцы прибрали уличные территории своего города

Архангелогородцев приглашают на открытые лекции участников Арктического форума

В честь профессионального праздника работники культуры Поморья получили награды

Душевная столовая "Щи-борщи": для тех, кто любит вкусную домашнюю еду

Каждую пятницу рабочих ЦБК в Коряжме ждет «Колесо удачи»

Эксперт РА повысил рейтинг Архангельского ЦБК до уровня А+(I)

Первая областная конференция по интернет-маркетингу стартовала в столице Поморья

«Архангельскгеолдобыча» стала победителем рейтинга горнодобывающих компаний России

Архангельские митинги: где прячется оппозиция?

Партия Рогозина двигает в Архангельское облсобрание малоизвестных политиков

Эхо Михальчука: зачем экс-сенатор Добрынин защищает пиарщика Митькина?

В Сыктывкаре обсудили поднятие региональных инициатив на федеральный уровень

В годовщину революции коммунисты Поморья двигают на выборы бизнесменов и водителя "скорой"

В Архангельске водитель сбил женщину, стоящую на тротуаре

УФАС проверяет липовые извещения, приходящие по почте архангелогородцам

В Архангельске спасатели вызволили пропавших рыбаков

В Архангельске предприниматель погиб на Кузнечихинском промузле

В Архангельске мужчина в пьяном угаре пытался убить своего гостя

Определились бронзовые призёры Ночной хоккейной лиги

Онежские биатлонисты завоевали «золото» в Мурманске

В Новодвинске закончилось первенство СЗФО по боксу среди юниоров

В Архангельске прошёл отборочный этап турнира по хоккею в валенках

Архангельская пловчиха завоевала «бронзу» в Обнинске

На "Неделю культуры США" в Архангельск приедет делегация из Большого Портленда

Театр драмы предлагает приобрести билеты онлайн со скидкой

Украинская диаспора Архангельской области отметит день рождения Тараса Шевченко

В Архангельске споют артисты из Якутии, Коми и Чукотки

Театр драмы – финишная прямая подготовки к Арктическому форуму
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru