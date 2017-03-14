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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/27/49833.html

Общество

Архангелогородцев приглашают на открытые лекции участников Арктического форума

Архангелогородцев приглашают на открытые лекции участников Арктического форума
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С 27 марта в научной библиотеке имени Е.И. Овсянкина пройдут открытые лекции, которые будут доступны всем желающим.

27 и 28 марта пройдут лекции Ласси Хейнинена, доктора политических наук, профессора арктической политики Университета Лапландии. Свои сообщения профессор прочитает на английском языке.

Во вторник, 28 марта, состоится круглый стол «Арктика как новый вектор сотрудничества России и Южной Кореи».

В среду, 29 марта, в первый день работы форума «Арктика – территория диалога», пройдёт презентация программы ЕС по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020». Лектор – советник по исследованиям и инновациям Представительства ЕС в РФ Ричард Бургер.

29 марта также состоится открытая лекция посла США в РФ Джона Теффта на тему «Стратегия США в Арктике».

В этот же день будут проведены дискуссионная площадка «Talking Barents», на которой будут проанализированы актуальные вопросы совершенствования взаимодействия различных уровней сотрудничества в БЕАР.

31 марта состоится открытая лекция Владимира Барбина, посла по особым поручениям МИД РФ, старшего должностного лица России в Арктическом совете. Тема сообщения – «Политика России в Арктике».

Также 31 марта пройдёт открытая лекция начальника отдела политики Представительства ЕС Томаса Рейеса-Ортега на тему «Отношения России и ЕС, интересы в Арктике» и открытая лекция посла Швейцарии в РФ Ива Россье «Российско-швейцарские отношения. Вхождение Швейцарии в Арктический совет». 

Точное время и место проведения лекций можно узнать на официальном сайте САФУ.

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