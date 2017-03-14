В Архангельске продолжают сносить незаконные постройки На прошлой неделе были снесены два павильона в Ломоносовском округе, один — в Октябрьском и заброшенный киоск на перекрёстке улиц Воскресенской и Набережной Северной Двины. Также специалистами демонтировано бывшее помещение кафетерия на площади у морского-речного вокзала. Торговая точка с хлебобулочными изделиями перенесена в другую часть города, сообщает пресс-служба администрации Архангельска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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