Также специалистами демонтировано бывшее помещение кафетерия на площади у морского-речного вокзала. Торговая точка с хлебобулочными изделиями перенесена в другую часть города, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
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Понедельник, 27 марта, 17:11
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/27/49830.html
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В Архангельске продолжают сносить незаконные постройки
На прошлой неделе были снесены два павильона в Ломоносовском округе, один — в Октябрьском и заброшенный киоск на перекрёстке улиц Воскресенской и Набережной Северной Двины.
Также специалистами демонтировано бывшее помещение кафетерия на площади у морского-речного вокзала. Торговая точка с хлебобулочными изделиями перенесена в другую часть города, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
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