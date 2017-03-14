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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/27/49827.html

Общество

За год в Поморье сотрудники Росгвардии раскрыли более двухсот преступлений

За год в Поморье сотрудники Росгвардии раскрыли более двухсот преступлений
Фото пресс-службы регионального Управления Росгвардии
Президентским указом 27 марта установлено Днём войск национальной гвардии Российской Федерации. Ранее этот день именовался Днём внутренних войск МВД России.

Росгвардия выполняет множество важных задач: борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение режимов чрезвычайного и военного положения, участие в территориальной обороне РФ. Войска национальной гвардии участвуют в охране общественного порядка, важных гособъектов, специальных грузов и сооружений на коммуникациях.

Росгвардия оказывает содействие пограничной службе в охране границы, осуществляет государственный контроль за оборотом оружия, частной охранной деятельностью, обеспечением безопасности топливно-энергетических объектов и выполняет ряд других функций.

В настоящее время идет процесс формирования Росгвардии, к началу 2018 года внутренние войска, органы и подразделения окончательно превратятся в единую стройную структуру войск национальной гвардии Российской Федерации.

В Архангельской области состав войск национальной гвардии вошли подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной системы и спецподразделения - ОМОН и СОБР.

Сотрудники Росгвардии не только выполняют возложенные на них функции по охране объектов и квартир, но и участвуют в раскрытии различного рода преступлений, в том числе совершенных на улицах и в общественных местах.

За прошедший год в регионе ими раскрыто свыше двухсот преступлений, по подозрению в их совершении задержано почти 900 человек, а за административные нарушения – около 30 тысяч.С каждым годом увеличивается количество объектов, охраняемых вневедомственной охраной. За 2016 год не допущено ни одной кражи с охраняемых объектов.

В Архангельске состоялась торжественная церемония, посвященная Дню образования войск национальной гвардии РФ. Мероприятие для гостей началось с выставки амуниции и вооружения, используемых в повседневной деятельности бойцов спецподразделений.

Торжественное мероприятие открыл начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Андрей Плотников. Он отметил, что Росгвардии доверено решение важных государственных задач. «На нас лежит большая ответственность. Убежден - военнослужащие и сотрудники Росгвардии и впредь будут достойно защищать конституционные права граждан, профессионально и четко выполнять задачи по обеспечению правопорядка, служить надежным гарантом безопасности государства», - подчеркнул Андрей Плотников. 

В ходе мероприятия отличившимся сотрудникам Росгвардии были вручены грамоты и благодарности. Кроме этого, были подведены итоги конкурса детских рисунков «Мои родители служат в Росгвардии».

Подарком для всех присутствующих стал концерт, в котором приняли участие известные коллективы Архангельска и Северодвинска, в том числе Государственный академический Северный русский народный хор, - сообщает группа информации и общественных связейуправления Росгвардии по Архангельской области.

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