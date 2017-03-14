За год в Поморье сотрудники Росгвардии раскрыли более двухсот преступлений

Президентским указом 27 марта установлено Днём войск национальной гвардии Российской Федерации. Ранее этот день именовался Днём внутренних войск МВД России.

Росгвардия выполняет множество важных задач: борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение режимов чрезвычайного и военного положения, участие в территориальной обороне РФ. Войска национальной гвардии участвуют в охране общественного порядка, важных гособъектов, специальных грузов и сооружений на коммуникациях.

Росгвардия оказывает содействие пограничной службе в охране границы, осуществляет государственный контроль за оборотом оружия, частной охранной деятельностью, обеспечением безопасности топливно-энергетических объектов и выполняет ряд других функций.

В настоящее время идет процесс формирования Росгвардии, к началу 2018 года внутренние войска, органы и подразделения окончательно превратятся в единую стройную структуру войск национальной гвардии Российской Федерации.

В Архангельской области состав войск национальной гвардии вошли подразделения вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной системы и спецподразделения - ОМОН и СОБР.

Сотрудники Росгвардии не только выполняют возложенные на них функции по охране объектов и квартир, но и участвуют в раскрытии различного рода преступлений, в том числе совершенных на улицах и в общественных местах.

За прошедший год в регионе ими раскрыто свыше двухсот преступлений, по подозрению в их совершении задержано почти 900 человек, а за административные нарушения – около 30 тысяч.С каждым годом увеличивается количество объектов, охраняемых вневедомственной охраной. За 2016 год не допущено ни одной кражи с охраняемых объектов.



В Архангельске состоялась торжественная церемония, посвященная Дню образования войск национальной гвардии РФ. Мероприятие для гостей началось с выставки амуниции и вооружения, используемых в повседневной деятельности бойцов спецподразделений.

Торжественное мероприятие открыл начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Андрей Плотников. Он отметил, что Росгвардии доверено решение важных государственных задач. «На нас лежит большая ответственность. Убежден - военнослужащие и сотрудники Росгвардии и впредь будут достойно защищать конституционные права граждан, профессионально и четко выполнять задачи по обеспечению правопорядка, служить надежным гарантом безопасности государства», - подчеркнул Андрей Плотников.

В ходе мероприятия отличившимся сотрудникам Росгвардии были вручены грамоты и благодарности. Кроме этого, были подведены итоги конкурса детских рисунков «Мои родители служат в Росгвардии».

Подарком для всех присутствующих стал концерт, в котором приняли участие известные коллективы Архангельска и Северодвинска, в том числе Государственный академический Северный русский народный хор, - сообщает группа информации и общественных связейуправления Росгвардии по Архангельской области.