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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/27/49822.html

Общество

Опрос "Двины-Информ": арктический туризм северянам пока не по карману

Опрос "Двины-Информ": арктический туризм северянам пока не по карману
На прошлой неделе ИА "Двина-Информ" провело опрос среди читателей и задало вопрос "В Архангельске скоро пройдет Международный арктический форум. А хотели бы вы побывать в Арктике как турист?" Большинство проголосовавших (46 %) предпочитают для отдыха теплые страны и ехать в Арктику не хотят.

Планируют съездить в Арктику 22 процента, еще 24 процента поехали бы туда, если бы это было значительно дешевле. Затруднились с ответом 9 процентов читателей.

По данным национального парка "Русская Арктика", цена за круиз в Арктику начинается от 550 тысяч рублей за 16 дней круиза со Шпицбергена, от 1 700 тысяч рублей за 13 дней до Северного полюса и от 1 250 тысяч рублей за 28 дней по Северному морскому пути.

В 2016 году территорию парка посетили 954 туриста, в 2015 году – 1225, в 2014 – 738. В прошлом году туристы представляли 40 стран мира, в том числе впервые за 5 лет «Русскую Арктику» посетили граждане из Доминиканы, Эстонии, Фиджи, Кыргызстана, Ливана, Филиппин, Португалии, Саудовской Аравии, Таиланда и Ирана. Больше всего посещают парк туристы из Китая – 28,2 % от общего числа посетителей, Германии – 17,3 %. Россияне – 5,5 % от общего числа. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 10:44

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Комментарии
Мангуст, сегодня 12:14

ЦИТАТА - Большинство проголосовавших (46 %) предпочитают для отдыха теплые страны ------------------------------------ … я б, из экологических соображений, еще и приплачивал тем, кто едет "отдыхать" в теплые страны – чище воздух Родины будет!

vlad1950, сегодня 13:06

смущает слово пока в заголовке а что разве при общей нищете и перманентном кризисе из-за бездарной воровской власти есть какие- то надежды на рост благополучия дарагих расеян уже много кратно ограбленных горби-ельциноидами
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