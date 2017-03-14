Отдыхающие санатория «Беломорье» посетили "Школу финансовой грамотности"

Слушатели узнали, как защитить права потребителей финансовых услуг и уберечься от мошенников, а также получили ответы на интересующие вопросы. Лекционные уроки провели специалист-эксперт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» Нелли Хохлова и врио начальника отдела отдела информации и общественных связей УМВД России по Архангельской области Иван Распутин.
Иван Распутин отметил, что совершение мошеннических действий с использованием средств мобильной связи и информационных технологий является сегодня одной из наиболее актуальных проблем.
Добавим, в ближайшее время участниками «Школы финансовой безопасности» станут жители Новодвинска.