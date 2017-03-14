Ветер ночью южный и юго-западный 7-12 м/с; днем западный и северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем -2,+3°, - сообщает Северное УГМС.
|
Новости дня
Новодвинцы прибрали уличные территории своего города
Архангелогородцев приглашают на открытые лекции участников Арктического форума
В честь профессионального праздника работники культуры Поморья получили награды
Онежские биатлонисты завоевали «золото» в Мурманске
|
Понедельник, 27 марта, 17:11
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/27/49815.html
|
27 марта в Поморье ожидается снег и гололёд
Облачная погода. В большинстве районов снег, мокрый снег, местами сильный снег. Местами гололед.
Ветер ночью южный и юго-западный 7-12 м/с; днем западный и северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем -2,+3°, - сообщает Северное УГМС.
|
Главное
УФАС проверяет липовые извещения, приходящие по почте архангелогородцам Сегодня 14:17
Душевная столовая "Щи-борщи": для тех, кто любит вкусную домашнюю едуСегодня 14:11
Опрос "Двины-Информ": арктический туризм северянам пока не по кармануСегодня 10:44
Партия Рогозина двигает в Архангельское облсобрание малоизвестных политиковВчера 12:23
80 лучших людей Архангельской области: Татьяна ИвановаВчера 09:16
Общество
Новодвинцы прибрали уличные территории своего городаСегодня 15:43
Архангелогородцев приглашают на открытые лекции участников Арктического форумаСегодня 15:36
В честь профессионального праздника работники культуры Поморья получили наградыСегодня 15:19
В Архангельске продолжают сносить незаконные постройкиСегодня 14:31
За год в Поморье сотрудники Росгвардии раскрыли более двухсот преступленийСегодня 13:40
Новодвинцы прибрали уличные территории своего города
Архангелогородцев приглашают на открытые лекции участников Арктического форума
В честь профессионального праздника работники культуры Поморья получили награды
В Архангельске продолжают сносить незаконные постройки
За год в Поморье сотрудники Росгвардии раскрыли более двухсот преступлений
Душевная столовая "Щи-борщи": для тех, кто любит вкусную домашнюю еду
Каждую пятницу рабочих ЦБК в Коряжме ждет «Колесо удачи»
Эксперт РА повысил рейтинг Архангельского ЦБК до уровня А+(I)
Первая областная конференция по интернет-маркетингу стартовала в столице Поморья
«Архангельскгеолдобыча» стала победителем рейтинга горнодобывающих компаний России
Партия Рогозина двигает в Архангельское облсобрание малоизвестных политиков
Эхо Михальчука: зачем экс-сенатор Добрынин защищает пиарщика Митькина?
В Сыктывкаре обсудили поднятие региональных инициатив на федеральный уровень
В годовщину революции коммунисты Поморья двигают на выборы бизнесменов и водителя "скорой"
Кандидаты и мандаты. В Поморье вернулась политическая активность
УФАС проверяет липовые извещения, приходящие по почте архангелогородцам
В Архангельске спасатели вызволили пропавших рыбаков
В Архангельске предприниматель погиб на Кузнечихинском промузле
В Архангельске мужчина в пьяном угаре пытался убить своего гостя
Онежские биатлонисты завоевали «золото» в Мурманске
В Новодвинске закончилось первенство СЗФО по боксу среди юниоров
В Архангельске прошёл отборочный этап турнира по хоккею в валенках
Архангельская пловчиха завоевала «бронзу» в Обнинске
Театр драмы предлагает приобрести билеты онлайн со скидкой
Украинская диаспора Архангельской области отметит день рождения Тараса Шевченко
В Архангельске споют артисты из Якутии, Коми и Чукотки
Театр драмы – финишная прямая подготовки к Арктическому форуму
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru