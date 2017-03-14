В Архангельске пройдет чемпионат по раздельному сбору мусора Организаторами чемпионата «ЭкоБатл» выступают организация «Этас» при поддержке регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию. Принять участие можно как в личном, так и в командном зачёте. Задача проста — сбор макулатуры, пластика и батареек. В Архангельске одной из площадок чемпионата стал областной Дом молодёжи. Волонтёры будут принимать вторсырьё по выходным с 14:00 до 17:00, сообщает Регион29 Председатель «Этаса» Анастасия Кочнева отмечает: «Нам важны не собранные килограммы вторсырья, а количество людей, которые осознали проблему и начали участвовать в проекте по раздельному сбору отходов». Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Вчера 21:40