В Архангельске сегодня чередуется зима и весна Такова уж северная погода, что непредсказуема, как женщина. Еще недавно таяли снега и звучали капели, а тут, вдруг, - снова ночной мороз. Ночью и утром 26 марта температура воздуха в Архангельске опускалась до -8 С°, днём прогреется до +2 С°. В целом по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Нашли ошибку? Выделите текст,

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