В Поморье стартует чемпионат по сбору вторсырья «ЭкоБатл»

1 апреля стартует пятый юбилейный открытый чемпионат по сбору вторсырья «ЭкоБатл», который продлится до 23 апреля. В этом году впервые чемпионат получил статус областного.

Жители области будут соревноваться в количестве собранного вторсырья: макулатуры, пластика и батареек. Прием будут осуществлять волонтеры на специально организованных пунктах. Организаторами чемпионата выступает молодежная экологическая организация «Этас» при поддержке регионального управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию.

Председатель организации Анастасия Кочнева пояснила, что одна из главных задач фестиваля - развитие системы раздельного сбора отходов как решение проблемы переполнения городских свалок и замусоривания улиц.«Нам важны не собранные килограммы вторсырья, а количество людей, которые осознали проблему и начали участвовать в проекте по раздельному сбору отходов. В «ЭкоБатле» могут принять участие, как индивидуальные участники, так и команды», - сказала Анастасия Кочнева.Соревнование пройдет в трех номинациях: макулатура, пластик, батарейки.

Победители (участники и команды, сдавшие наибольшее количество вторсырья) будут определены в каждой номинации и каждом зачете в каждом муниципальном образовании. Кроме этого, муниципальные образования, собравшие наибольшее количество макулатуры, пластика и батареек будут награждены кубками.В Архангельске одной из площадок стал областной Дом молодежи. Волонтеры будут принимать вторсырье по выходным с 14 до 17 часов.Подведение итогов и награждение победителей экологической битвы состоится 28 апреля.