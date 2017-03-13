В Северодвинске пройдет областной фестиваль школьных команд КВН

С 24 по 26 марта на базе ДЮЦа будет проходить областной фестиваль школьных команд Клуба весёлых и находчивых.

В течение трёх дней школьные команды из города корабелов, областного центра, Вельска, Устьянского и Приморского районов будут соревноваться в остроумии и блистать творческими талантами.Для гостей Северодвинска будут организованы экскурсии по городу с посещением краеведческого музея. Состоятся также фото-кросс, мастер-классы по различным направлениям и КВН-капустники.

Финал состязаний весёлых и находчивых назначен на 26 марта, 15.00. Организаторы приглашают всех желающих зарядиться на нём весенним юмором и настроением, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.