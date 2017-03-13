Сегодня у Красной пристани пришвартуется ледокол "Новороссийск"

Напомним, новейший российский ледокол "Новороссийск" пришвартуется к Красной пристани уже сегодня во второй половине дня. И будет находиться там в качестве экспоната выставки арктической техники в рамках международного форума «Арктика – территория диалога».

Переход «Новороссийска» от терминала Экономия до городского рейда запланирован в ночь с 24 на 25 марта. Ледокол будет ошвартован у причала № 103 Красной пристани во второй половине дня 25 марта.

В целях подготовки к приходу ледокола Архангельским филиалом ФГУП «Росморпорт» выполнен комплекс превентивных мероприятий, в том числе по расширению ледового канала судового хода Северной Двины.

Во время перехода движение ледокола «Новороссийск» по ледовому каналу морского порта Архангельск будет осуществляться с соблюдением всех мер предосторожности со скоростью 4–5 узлов в сопровождении портового ледокола «Капитан Чадаев».

Восстановление ледовых переправ после прохождения каравана также будет обеспечено ледоколом «Капитан Чадаев».

В министерстве транспорта подчёркивают, что после прохода «Новороссийска» все ледовые пешеходные переправы через Северную Двину в Архангельске будут продолжать работу в штатном режиме, сообщает пресс-служба министерства транспорта Архангельской области.