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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/25/49797.html

Общество

25 марта в Архангельской области пройдёт мокрый снег

25 марта в Архангельской области пройдёт мокрый снег
РressFoto
Облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный 3-8 м/с, в начале ночи местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°, днем -1,+4°, - сообщает Северное УГМС.

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Комментарии
Людмила, сегодня 09:00

Судя архиву погоды, в конце марта погода в Архангельске явно холоднее, чем в начале месяца https://global-weather.ru/archive/arxangelsk_arxangelskaya_oblast/march Ждем апрель
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