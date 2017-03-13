Студенты САФУ помогли привести в порядок территорию вуза

В работе по подготовке площадки САФУ к старту работы форума «Арктика — территория диалога» принимают участие более 100 студентов-волонтеров. С инициативой помочь своему университету выступили местный штаб студенческих отрядов, студенческий совет самоуправления общежитий САФУ и совет обучающихся университете.

В рамках акции «САФУ — наш дом!» молодые люди участвуют в приёмке помещений нового общежития совместно с профильной комиссией, помогают расчищать территорию вуза от накопленного в ходе ремонта строительного мусора, а также задействованы в работах по инфраструктурному обеспечению комнат и учебных залов всем необходимым оборудованием.

«Непосредственно строительных работ студенты не ведут, помогаем исключительно в уборке готовых помещений и доставке инвентаря и материалов специалистам. Мне кажется, что пользу от этого мероприятия извлекли все. Строительная площадка кардинально преобразилась после рейда сотни добровольцев, а сами студенты побывали в необычной для себя обстановке и роли. В то же время мы занимаемся физическим трудом, что никогда не вредно, и при этом еще помогаем университету!», — рассказывает студент Высшей инженерной школы САФУ Иван Хрущ.

Напомним, в преддверии форума «Арктика — территория диалога» университет вводит в строй новое студенческое общежитие на 470 мест. Средства на его строительство были выделены Министерством образования и науки Российской Федерации.

Инициатива студентов о помощи вузу была поддержана ректором университета Еленой Кудряшовой, губернатором Архангельской области Игорем Орловым и Министерством образования и науки России.

По словам проректора САФУ по социальным вопросам и воспитательной работе Сергея Сорокина, это не первый пример того, как студенты САФУ проявляют свою активную позицию. В прошлом году на I университетском общественном Форуме было выдвинуто более 60 студенческих инициатив, многие из которых уже успешно реализованы.

Например, силами студентов и по их инициативе была открыта кофейня в главном корпусе университета, установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, а в феврале этого года студенты вызвались помочь мэрии города в уборке улиц и подъездов к учреждениям социальной сферы от снега.

«Хочется отметить, что инициатива не ограничилась стенами университета, в акции с удовольствием принимают участие и областные студенческие отряды, состоящие в большинстве своем из студентов техникумов. Молодым людям интересно внести свой вклад в строительство, так как после окончания учебного заведения многие из них планируют поступать в САФУ и возможно кто-то из сегодняшних добровольцев будет жить именно в этом студенческом общежитии», - отметил начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию Правительства Архангельской области Григорий Ковалев.

Отметим, что студенты САФУ принимают активное участие в форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи. В том числе учащиеся этого вуза станут участниками и волонтерами Международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России», который начнёт свою работу 27 марта в Архангельской области.