В Приморском районе проходит слет актива старшеклассников «Веснянка»

Участники «Веснянки» - члены органов школьного самоуправления в возрасте 14-17 лет. В этом году в рамках слета проходит деловая игра «Выборы».

Будущие избиратели ознакомились с теоретическими аспектами предвыборного законодательства. Участники слета были разделены на три отряда, в каждом из них был выбран лидер. Один день у ребят посвящен агитации. В другой день лидеры выступят на дебатах проголосуют.

- Безусловно, «Веснянка» формирует в школьниках не только творческую составляющую, но и лидерские качества. Подобного рода мероприятия воспитывают в школьниках патриотизм, ответственность. Старшеклассники становятся активными гражданами, - отметила один из организаторов мероприятия, заместитель начальника управления по развитию МСУ Мария Александрова.