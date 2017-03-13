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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/24/49788.html

Общество

Гринпис направил в Поморье информацию об арктических свалках

Гринпис направил в Поморье информацию об арктических свалках
Фото предоставлено пресс-службой Гринписа РФ
Гринпис России направил в Минприроды и губернаторам арктических регионов список объектов накопленного вреда окружающей среде, связанных с освоением Севера. Эта информация должна помочь властям принять меры для учёта и уборки этих объектов.

Ликвидация накопленного экологического вреда, особенно в российской Арктической зоне — один из важнейших вопросов охраны окружающей среды. По мнению экспертов, озвученном на круглом столе Комитета госдумы по экологии и охране окружающей среды, решить эту проблему тяжело в том числе потому, что информации о существующих объектах накопленного вреда недостаточно.

В 2016 году Гринпис России постарался собрать такую информацию: активисты посетили ряд арктических регионов с экспедициями, получили сведения от региональных общественных организаций, обобщили существующие открытые данные.

Список выявленных возможных объектов накопленного вреда 24 марта отправлен в Минприроды России и губернаторам Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого, Ямало-ненецкого и Чукотского автономных округов, Красноярского края и Якутии.

Гринпис России просит провести их оценку и внести в реестр объектов накопленного вреда, чтобы затем ликвидировать. В список вошли сотни объектов, однако можно предположить, что это лишь часть того ущерба, который был нанесён природе Арктики, ведь ресурсы Гринпис России не позволяли исследовать всю Арктическую зону.

«Это цена индустриального освоения Арктики, и оплатить её должны не российские налогоплательщики, а нефтяные и другие промышленные компании, которые получают баснословные прибыли. Мы обращаемся к федеральным и региональным властям, чтобы они проявили силу воли и добились этого. Мы передаём собранную информацию властям накануне форума “Арктика — территория диалога”, чтобы привлечь к этой проблеме внимание высшего руководства страны и международного сообщества. Вторую волну индустриализации Арктика может не пережить», — заявил руководитель энергетического отдела Гринпис России Владимир Чупров.

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