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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/24/49786.html

Общество

Северодвинцев бесплатно научат русскому языку

Северодвинцев бесплатно научат русскому языку
В Северодвинске продолжается серия бесплатных уроков русского языка. Сегодня, 24 марта, желающих основательно подготовиться к тотальному диктанту, ждут в главном корпусе САФУ (ул. Воронина, 6).

На занятиях будут разбираться правила орфографии и пунктуации, характерные для текста тотального диктанта. С собой нужно принести ручку и тетрадь для записей. Начало в 18.30. Ещё два урока пройдут 31 марта и 7 апреля. Четвертый раз подряд Северодвинск будет принимать участие в ежегодной образовательной  акции «Тотальный диктант». Как известно, автором текста стал известный русский писатель, сценарист и историк Леонид Юзефович.

Подробную информацию об акции «Русский по пятницам» можно узнать по телефону 50-12-00.

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