Чтобы не ударить в грязь лицом. Завтра в Архангельске очередной субботник

В прошлую субботу более 600 неравнодушных горожан откликнулись на инициативу навести порядок в городе в связи с наступлением весны. Как известно, на следующей неделе Архангельск встречает международный арктический форум.

Завтра особое внимание будет уделено приведению в порядок Красной пристани и площадки вокруг Северного морского музея, еще одним объектом станет территория областного драмтеатра. Работы по наведению порядка после зимы пройдут не только в центре Архангельска, но и во многих округах города.

Жители, желающие поучаствовать в субботнике, за получением необходимого инвентаря могут обратиться как в свою управляющую компанию, так и в администрацию территориального округа, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.