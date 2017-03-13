Чтобы не ударить в грязь лицом. Завтра в Архангельске очередной субботник

Завтра особое внимание будет уделено приведению в порядок Красной пристани и площадки вокруг Северного морского музея, еще одним объектом станет территория областного драмтеатра. Работы по наведению порядка после зимы пройдут не только в центре Архангельска, но и во многих округах города.
Жители, желающие поучаствовать в субботнике, за получением необходимого инвентаря могут обратиться как в свою управляющую компанию, так и в администрацию территориального округа, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.