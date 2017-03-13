Архангельск готовится к весеннему паводку

Подготовку к паводку провели предприятия, расположенные на островах: в 16 магазинах создан и постоянно поддерживается необходимый неснижаемый запас муки, круп, макаронных изделий, соли, сахара и спичек.



Готовы к половодью и ресурсоснабжающие организации: созданы необходимы на период ледохода запасы топлива. Обеспечили нормативные запасы химреагентов и организации, занимающиеся водоснабжением столицы Поморья.

— Ледокольный флот к спуску льда готов. В этом году выполнять задачу по спуску льда будут 3 ледокола: «Диксон», «Капитан Евдокимов» и «Капитан Чадаев», – сообщил заместитель капитана морского порта Архангельск Сергей Козуб.

Также в рабочем режиме отработан план прохода через русло Северной Двины ледокола «Новороссийск», который прибудет в Архангельск 25 марта. Для его проводки будет расширен судоходный канал реки. Все ледовые пешеходные переправы, попадающие в зону прохода ледокола, будут сохранены. Ледокол «Капитан Чаадаев» расчистит путь от главного судового хода до Красной пристани.

— Все переправы областного центра сейчас работают в соответствии с утвержденным графиком. Важно, чтобы в период подготовки к прохождению ледохода оперативные службы учли все варианты, предусмотрели все нюансы, провели профилактические мероприятия, чтобы ледоход прошел без сбоев, – подвел итог заседания директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин.