Архангельск готовится к весеннему паводку

Готовы к половодью и ресурсоснабжающие организации: созданы необходимы на период ледохода запасы топлива. Обеспечили нормативные запасы химреагентов и организации, занимающиеся водоснабжением столицы Поморья.
— Ледокольный флот к спуску льда готов. В этом году выполнять задачу по спуску льда будут 3 ледокола: «Диксон», «Капитан Евдокимов» и «Капитан Чадаев», – сообщил заместитель капитана морского порта Архангельск Сергей Козуб.
Также в рабочем режиме отработан план прохода через русло Северной Двины ледокола «Новороссийск», который прибудет в Архангельск 25 марта. Для его проводки будет расширен судоходный канал реки. Все ледовые пешеходные переправы, попадающие в зону прохода ледокола, будут сохранены. Ледокол «Капитан Чаадаев» расчистит путь от главного судового хода до Красной пристани.
— Все переправы областного центра сейчас работают в соответствии с утвержденным графиком. Важно, чтобы в период подготовки к прохождению ледохода оперативные службы учли все варианты, предусмотрели все нюансы, провели профилактические мероприятия, чтобы ледоход прошел без сбоев, – подвел итог заседания директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин.
ПОДРАЖАНИЕ Экклезиасту: СУЕТА СУЕТ все СУЕТА!!! … ледоход приходит, ледоход уходит, а земля пребывает вовеки и нет ничего нового под солнцем …Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы течь опять. Все труды человека - для рта его, а душа его не насыщается. Душа - нематериальная субстанция, однако пока в природе есть лед, будет лед и в сердцах людей, ибо люди часть природы… Снова и снова пекутся они о "неснижаемых запасах муки, круп, макаронных изделий, соли, сахара и спичек" забывая, что все беды их от бездуховности.
все беды от таких, как ты, чувак