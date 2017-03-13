Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем западный и северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем -1,+4°, - сообщает Северное УГМС.
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Пятница, 24 марта, 14:23
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/03/24/49776.html
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24 марта в Поморье ожидается мокрый снег и гололёд
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега.
Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем западный и северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем -1,+4°, - сообщает Северное УГМС.
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